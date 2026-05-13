Kaderwechsel bei MT Melsungen: Laszlo Bartucz, Marti Soler und Thomas Solstad wechseln zu Wetzlar und Hannover-Burgdorf

Montagabend war bekannt gegeben, dass der hessische Nachbarn MT Melsungen einen Torwart und einen Linksaußen verpflichtet hatte. Auch Wetzlar und Hannover-Burgdorf haben bekannt gegeben, dass sie einen Abgang haben. Mit der Verpflichtung von Laszlo Bartucz (34) und Marti Soler (23) ist Melsungen dabei, zwei Spieler für Wetzlar zu verpflichten. Aus den Mittelhessen geht Marti Soler. Auch Thomas Solstad (29) verlässt die TSV Hannover-Burgdorf und soll in Dänemark wechseln.

war bei ihrem Kader-Umbau beim hessischen Nachbarn MT Melsungen fündig geworden. Die Verpflichtung von Melsungens ungarischem Torwart Laszlo Bartucz (34) wurde danach zügig bekannt gegeben.

Jetzt ist auch der zweite Wechsel eines Melsungers nach Wetzlar offiziell bestätigt. Außer Bartucz hat nun auch Marti Soler (23) bei den Mittelhessen unterschrieben. Der abwehrstarke Linksaußen hat ligaunabhängig bis zum 30. Juni 2028 bei der abstiegsgefährdeten HSG Wetzlar unterschrieben.

Eingefädelt hat die Deals Melsungens ehemaliger Sport-Vorstand Michael Allendorf (39), der seit Februar Sport-Geschäftsführer in Wetzlar ist.

"Marti Soler hat eine hervorragende Ausbildung im Nachwuchsbereich des FC Barcelona genossen und hat in Melsungen bewiesen, welche Qualität in ihm steckt," lobt Allendorf seinen Neuzugang. "Trotz seines jungen Alters bringt er somit schon Erstliga-Erfahrung mit und wir sind sehr froh, dass sich ein Spieler mit seinen Angriffs- und Abwehrqualitäten für die HSG Wetzlar entschieden hat. " Der Spanier: "Ich freu mich sehr, dass ich zur HSG Wetzlar wechseln kann.

Das ist eine große Chance für mich, mich weiterzuentwickeln und so den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen. Die Verantwortlichen um Michael Allendorf haben mir in den Gesprächen ein großes Vertrauen entgegengebracht, was ein wichtiger Faktor bei meiner Entscheidung war.

" Soler kommt, Lion Zacharias (22) geht. Der Linksaußen kam im Sommer 2024 von den Rhein-Neckar Löwen, im Januar zog er sich bei einem Testspiel in Ferndorf am Knie und fiel seitdem aus. Allendorf: "Lion ist ein guter Typ und ist in der Mannschaft Vollends integriert. Seine Verletzung kam zu einem unglücklichen Zeitpunkt, auch noch vor meinem Amtsantritt hier in Wetzlar.

Letztlich sind wir dadurch auch gezwungen uns auf seiner Position neu aufzustellen. Wir wünschen Lion für die Reha und seine sportliche Zukunft alles Gute.

" Auch bei der TSV Hannover-Burgdorf ist ein Abgang klar. Der Norweger Thomas Solstad (29) wird die Niedersachsen nach der laufenden Saison verlassen. Nach Informationen von SPORT BILD soll der Kreisläufer vor einem Engagement beim dänischen Erstliga-Absteiger Hoj Elite stehen





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