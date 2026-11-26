Staubfrei mit Kaffeefiltern: Der günstige Putztrick für Bildschirme, Gläser & empfindliche Oberflächen. Ausprobieren lohnt sich.

Staub reduzieren: Mit diesen Tipps bleibt die Wohnung länger staubfrei Habt ihr auch manchmal das Gefühl, ihr seid ständig am Staub wischen? Eine unendliche Aufgabe!

Wir können Abhilfe schaffen: Mit unseren Tipps reduziert ihr den Staub in eurer Wohnung schnell und effektiv. Staubfrei mit Kaffeefiltern: Der günstige Putztrick für Bildschirme, Gläser & empfindliche Oberflächen. Ausprobieren lohnt sich. Kaffeefilter gehören für Kaffeetrinker zur Standardausrüstung.

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Es sei denn man setzt nur auf einen Kaffeevollautomaten. Wer denkt, dass die beigen Filter lediglich zur Herstellung eines frisch gebrühten Kaffees zuständig ist, der täuscht. Kaffeefilter wurden bereits im frühen 20. Jahrhundert erfunden, um den Kaffeesatz vom Kaffee zu trennen und einen klaren, aromatischen Kaffee zu erhalten.