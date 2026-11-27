Siemens und De'Longhi reduzieren im November 2026 die Preise für Kaffeevollautomaten deutlich. Erfahren Sie Details zu Modellen wie der EQ500 iAroma und der Eletta Explore mit Preisen ab 239 Euro.

Im November 2026 bietet der Markt für Kaffeevollautomat en eine seltene Gelegenheit für preisbewusste Käufer. Zahlreiche renommierte Hersteller haben ihre Preise für hochwertige Kaffeemaschinen deutlich gesenkt. Besonders betroffen sind Modelle von Siemens, De'Longhi, Jura, Philips, Krups und Ninja. Die Spanne der reduzierten Geräte erstreckt sich von einsteigerfreundlichen Preisen um 239 Euro bis hin zu Premium-Modellen für 1.499 Euro. Diese Preisaktionen decken unterschiedlichste Bedürfnisse ab, von kompakten Lösungen für kleine Küchen bis hin zu vollausgestatteten Systemen mit Cold-Brew-Funktion.

Siemens EQ500 und EQ700 im Preisvergleich

Die Siemens EQ500 iAroma (TP553E19) ist ein zentraler Bestandteil dieses Angebots. Das Gerät bereitet acht Getränke direkt über ein Touchdisplay zu. Über eine dazugehörige App lassen sich weitere Spezialitäten, XL-Getränke mit einem Volumen von bis zu 480 Milliliter sowie eine Kannenfunktion aktivieren. Ein besonderer Komfortfaktor ist die Fähigkeit des Vollautomaten, zwei Milchgetränke gleichzeitig auszugeben. Das integrierte Milchsystem reinigt sich nach jeder Nutzung automatisch. Mit einem Preis von 549 Euro liegt das Gerät 150 Euro unter dem Vergleichspreis von 699 Euro. Zudem markiert dieser Betrag den niedrigsten Preis seit dem Marktstart im Juni 2026.

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Für Nutzer, die eine größere Auswahl an Getränkespezialitäten bevorzugen, bietet die Siemens EQ700 iAroma (TP725E01) eine umfassende Lösung. Das Modell bereitet 41 Getränke auf Knopfdruck zu. Das Spektrum reicht vom klassischen Espresso über Cold Brew bis hin zum XL-Latte-Macchiato. Auch eine Slow-Brew-Funktion ist integriert. Die Bedienung erfolgt über ein fünf Zoll großes Full-Touch-Display, per Smartphone-App oder durch Sprachbefehle. Bis zu 20 individuelle Lieblingskombinationen können gespeichert und abgerufen werden. Bei seinem Marktstart im Februar 2026 kostete das Gerät bei Amazon noch 1.749 Euro. Aktuell liegt der Preis bei 899 Euro. Dies entspricht dem niedrigsten Preis der vergangenen zwölf Monate und spart im Vergleich zum angegebenen Vergleichspreis von 999 Euro genau 100 Euro.

Weitere Optionen innerhalb der Siemens-Reihe stellt die EQ600 iAroma (TP601E09) dar. Sie bietet 22 verschiedene Getränkevarianten und eine Kannenfunktion für mehrere Tassen. Die gleichzeitige Zubereitung von zwei Milchgetränken ist ebenfalls möglich. Mit einem aktuellen Preis von 649 Euro liegt das Gerät bei Amazon 130 Euro unter dem genannten Vergleichspreis.

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De'Longhi Eletta Explore und Magnifica Modelle

Neben Siemens überzeugt De'Longhi mit einer breiten Palette an reduzierten Modellen. Die De'Longhi Eletta Explore (ECAM452.67.G) ermöglicht die Zubereitung von mehr als 50 heißen und kalten Getränkespezialitäten. Die integrierte Cold-Brew-Technologie soll laut Hersteller kalt gebrühten Kaffee in weniger als fünf Minuten erzeugen. Für Milchgetränke stehen zwei Milchaufschäumsysteme zur Verfügung. Aroma, Temperatur und Getränkemenge lassen sich individuell über das 3,5 Zoll große Farb-Touchdisplay einstellen. Bei Amazon kostet der Vollautomat aktuell 799 Euro statt 949,99 Euro. Dies entspricht einer Ersparnis von rund 16 Prozent.

Für den Bedarf an kalten Kaffeevergnügen im Winter sorgt die De'Longhi Magnifica Duo. Das Gerät extrahiert Kaffee auf Wunsch kalt und schäumt Milch ebenfalls kalt auf. Insgesamt stehen 20 Rezepte bereit. Bis zu drei Personen können ihre individuellen Favoriten in eigenen Profilen speichern. Mit einem Preis von 529 Euro ist das Modell günstiger geworden und erreicht so wenig wie noch nie in den vergangenen Monaten. Wer Wert auf Kompaktheit legt, findet in der Magnifica S eine konzentrierte Lösung. Sie bietet Espresso und Café Crema aus frisch gemahlenen Bohnen. Der Milchschaum wird manuell über eine klassische Dampfdüse erzeugt. Mit 239,99 Euro rutscht der Preis unter das bisherige Jahrestief. Für einen Markenautomaten gilt dies als sehr fairer Einstieg.

Doch nicht nur für kalte Getränke ist die De'Longhi-Reihe interessant. Die Magnifica Evo richtet sich an Nutzer, die regelmäßig Cappuccino trinken, aber keine Lust auf manuelles Aufschäumen haben. Das LatteCrema-Hot-System übernimmt diese Aufgabe automatisch. Insgesamt stehen sieben Getränke per Tastendruck zur Wahl. Mit 349,99 Euro liegt der Preis unter dem bisherigen Jahrestief. Der Aufpreis zur Magnifica S lohnt sich insbesondere für alle, die häufig Milchgetränke konsumieren.

Preistransparenz und Ablauf der Angebote

Ein wichtiger Aspekt bei diesen Angeboten ist die zeitliche Begrenzung. Viele der Angebote enden spätestens am Montag, 30. November. Einige der Deals sind jedoch bereits vor diesem Datum ablaufend. Bei jedem vorgestellten Deal wird transparent dargestellt, wie gut der Preis im Vergleich zu den vergangenen Monaten tatsächlich ist. Dies ermöglicht eine fundierte Kaufentscheidung. Die Siemens EQ900 iAroma (TQ923E03) bietet beispielsweise zahlreiche Einstellmöglichkeiten für den baristaMode, wobei sechs Brühparameter verändert werden können. Bei Amazon ist dieser Vollautomat aktuell für 1.499 Euro erhältlich. Das entspricht rund sechs Prozent weniger als der Vergleichspreis und zugleich dem niedrigsten dort erfassten Preis im Jahresverlauf.

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Die Preisaktionen erstrecken sich über mehrere Herstellerlinien. Neben den detailliert vorgestellten Modellen bieten Siemens und De'Longhi zum Black Friday noch viele weitere Kaffeevollautomaten zu reduzierten Preisen an. Die vollständigen Angebote sind in den jeweiligen Angebotsübersichten der Hersteller verfügbar. Dies ermöglicht es Käufern, die für ihre spezifischen Anforderungen passende Maschine zu finden, ohne auf hochwertige Technik verzichten zu müssen.