Kagi Small Web: Eine Alternative zu etablierten Suchdiensten

Kagi Small Web ist eine neue Suchmaschine, die sich auf persönliche Blogs und kleine Webseiten konzentriert. Sie greift das Prinzip früherer Webkataloge auf und setzt auf Inhalte abseits kommerzieller Plattformen.

Die Suche im Internet wird seit Jahren von großen Anbietern geprägt. Mit Kagi Small Web gibt es jedoch eine Alternative, die gezielt persönliche Blogs und kleine Webseiten sichtbar macht.

Das Konzept erinnert an frühe Internetzeiten und setzt bewusst auf Inhalte abseits kommerzieller Plattformen. Die Plattform greift das Prinzip früherer Webkataloge auf. Inhalte werden kuratiert und thematisch sortiert. Laut Kagi umfasst der Index aktuell rund 35.000 Seiten mit persönlichem Charakter.

Wir zeigen Inhalte aus einem kuratierten, wachsenden Index mit persönlichen Blogs oder Seiten von unabhängigen Kreativen. Aktuell haben wir etwa 35.000 Seiten im Angebot, erklärt ein Sprecher. Für die Aufnahme gelten klare Vorgaben. Blogs sollten seit mindestens drei Jahren bestehen, regelmäßig aktualisiert werden und einen hohen Informationswert bieten.

Zudem sind aktuell nur englische Inhalte zugelassen. Die Bedienung ist bewusst schlicht gehalten. Beim Aufruf erscheint direkt ein Beitrag. Weitere Inhalte lassen sich über Next Post oder thematische Kategorien abrufen.

Auch eine Stichwortsuche ist möglich, allerdings nur auf Englisch. In unserer Suchmaschine geht es nicht um Werbung oder Reichweite um jeden Preis, sondern um Themen, die jemand wirklich spannend findet, so der Sprecher. - generierte Inhalte sind ausgeschlossen. Stattdessen setzt Kagi auf persönliche Beiträge mit individuellem Stil.

Die spannendsten und besten Inhalte kommen nun einmal von Menschen, die über ihre Themen oder Hobbys aus Neugier, Können oder echter Begeisterung schreiben. Kagi sieht sich als Gegenentwurf zu etablierten Suchdiensten. Diese priorisieren häufig Inhalte mit hoher Reichweite. Ein guter Blogbeitrag hat es da oft schwer gegen Inhalte, die nur für Klicks gebaut wurden





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