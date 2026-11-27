Oliver Kahn, Joshua Kimmich und Lothar Matthäus üben scharfe Kritik an der internen Kommunikation und der öffentlichen Debatte um Jamal Musiala beim FC Bayern München.

Oliver Kahn hat die aktuelle Führungskrise des FC Bayern München öffentlich angeprangert und dabei die Position von Kapitän Joshua Kimmich deutlich unterstützt. Der 57-jährige ehemalige Bayern-Vorstand und Weltstar erklärte am Mittwochabend im Rahmen der Sendung Triple - der Hagedorn-Fußballtalk auf den Sendern RTL und Sky, dass Kimmichs klartextartige Art eine Stärke sei. Kahn betonte, dass das Verhalten des Kapitäns keine Überraschung darstelle, sondern eine notwendige Reaktion auf die aktuellen Schwierigkeiten der Mannschaft sei.

Kimmich Zeichen der Einheit

Joshua Kimmich habe sich vor seine Mitspieler gestellt, um zu signalisieren, dass die Mannschaft ein Bollwerk bilden will und sich nicht auseinanderbringen lassen darf. Für Kahn war dies ein wichtiges Signal in einer Phase, in der die Bäume gerade wachsen. Der Ex-Präsident wertete den Schritt als notwendig, um den Zusammenhalt in der Gruppe zu stärken, anstatt nach Schuldigen zu suchen. Kimmich habe damit gezeigt, dass er an der Spitze steht und Verantwortung übernimmt, was in aktuellen Unsicherheiten besonders wertvoll ist.

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Matthäus lobt Interview Qualität

Lothar Matthäus äußerte sich ebenfalls am Rande des Conference-League-Spiels zwischen dem SC Freiburg und Twente Enschede am Mittwoch, das mit 2:1 gewonnen wurde. Der 65-jährige LEGEND beschrieb das Interview Kimmichs als fantastisch. Er argumentierte, dass die Kritik an den bosse von Bayern München diese wachrütteln sollte, um zukünftige Situationen anders zu handeln. Matthäus hob hervor, dass Kimmich niemanden beleidigt habe, sondern klar kommuniziert habe, dass der gewählte Weg falsch sei. Für ihn war dies kein typisches Verhalten des Vereins.

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Kritik an Hoeneß und Rummenigge

Oliver Kahn übte scharfe Kritik an den Äußerungen der Aufsichtsräte Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Diese hatten öffentlich einen Gehaltsverzicht für Jamal Musiala ins Gespräch gebracht und Zweifel an seiner Genesung geäußert. Kahn erklärte, dass er nicht verstehe, warum solche Aussagen getroffen wurden, da kein Erfolg erzielt wurde, sondern ein wirtschaftlicher Schaden entstand. Bereits vor zwei Wochen hatte Kahn auf LinkedIn die Kommentare von Ehrenpräsident Uli Hoeneß kritisiert. Die öffentliche Debatte um die Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Musiala hat die Mannschaft verunsichert, so Kahn.

Interne Lösungen statt Medien

Es sei schwierig herauszufinden, was genau mit diesen öffentlichen Äußerungen erreicht werden sollte. Matthäus betonte, dass man solche Angelegenheiten intern regeln müsse und nicht über die Medien austragen solle. Die Debatte um den 23-jährigen Topverdiener, der seit anderthalb Jahren um seine Gesundheit und frühere Form kämpft, sorgt für Unruhe. Kahn und Matthäus sind der Ansicht, dass Druck auf die Berater ausgeübt werden sollte, jedoch nicht auf diese öffentliche Weise. Der FC Bayern München steht vor der Aufgabe, diese Krisenkommunikation zu überdenken und den Fokus wieder auf die sportliche Zusammenarbeit zu legen.