Oliver Kahn hat die Aussagen von Joshua Kimmich zur Causa Jamal Musiala gelobt und zugleich erneut Kritik an den Bossen des FC Bayern München geübt.

Oliver Kahn hat die Aussagen von Joshua Kimmich zur Causa Jamal Musiala gelobt und zugleich erneut Kritik an den Bossen des FC Bayern München geübt.

„Joshua Kimmich war schon immer ein Typ, der auch Klartext geredet hat“, sagte der frühere Bayern-Vorstand bei RTL und Sky in der Sendung „Triple - der Hagedorn-Fußballtalk“. Der 57-Jährige fügte hinzu: „In dem Fall war es nicht überraschend, weil man erwartet, dass sich der Kapitän vor den Spieler stellt, um der Mannschaft zu zeigen: Hey Leute, wir wollen ein Bollwerk sein. Wir haben gerade viele Schwierigkeiten. Wir dürfen uns jetzt nicht auseinanderbringen lassen.

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Das war von Joshua ein wichtiges Zeichen.