Kai Havertz - Der Mann für die großen Momente

Kai Havertz beweist im Champions-League-Finale erneut seine Klasse. Der Arsenal-Star ist ein Spieler für die großen Momente und sollte für die deutsche Nationalmannschaft bei der WM eine Schlüsselrolle spielen.

Kai Havertz hat im Champions-League-Finale erneut bewiesen, dass er für die großen Spiele und Momente gemacht ist. Der Offensivspieler des FC Arsenal erzielte in Budapest den Treffer für seinen Klub, wenngleich dieser nicht zum Titelgewinn reichte.

Es war bereits das zweite Tor in einem Champions-League-Finale für Havertz, nachdem er 2021 für den FC Chelsea das entscheidende Tor gegen Manchester City erzielt hatte. Damit ist er nach Cristiano Ronaldo und Mario Mandzukic der dritte Spieler, der für zwei verschiedene Klubs in einem Endspiel der Königsklasse getroffen hat. Mit bald 27 Jahren hat sich Havertz den Ruf eines Spielers für die großen Momente erarbeitet. Der gebürtige Aachener versteckt sich nicht, wenn es darauf ankommt.

Stattdessen liebt er die große Bühne und scheinbar auch den Druck, der damit einhergeht. Trainer können sich darauf verlassen, dass Havertz in entscheidenden Situationen abliefert. Diese Eigenschaft ist in einer Mannschaft mit vielen Fragezeichen und Spielern, die derartige Drucksituationen von ihren Klubs nicht gewohnt sind, von unschätzbarem Wert. Insbesondere für die deutsche Nationalmannschaft, die sich auf die kommende Weltmeisterschaft vorbereitet, könnte Havertz eine Schlüsselrolle spielen.

Bereits bei der WM 2022 in Katar bewies er seine Klasse, als er im letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica nach Einwechslung beim Stand von 1:2 aus deutscher Sicht einen Doppelpack schnürte und das Spiel drehte. Das Ausscheiden konnte er zwar nicht verhindern, doch Bundestrainer Julian Nagelsmann sollte sich die besonderen Qualitäten von Havertz vor Augen führen. Nagelsmann hält große Stücke auf Havertz, das ist bekannt. Jetzt muss er aber Fakten schaffen und den Spieler in den Fokus rücken.

Denn Havertz bringt nicht nur das wohl beste Gesamtpaket aus technischer Stärke, Körperlichkeit, Spielverständnis und Abschlussstärke mit. Sondern vor allem seine Erfahrung in großen, wichtigen Spielen und die besonderen Momente, die er bereits kreiert hat, machen ihn wertvoll. K.-o. -Spiele bei einer WM - sofern das deutsche Team diese erreicht - stellen für Havertz kein Problem dar.

Wie es bei seinen direkten Konkurrenten im DFB-Kader diesbezüglich aussieht, ist hingegen fraglich. Solche Unsicherheiten darf Nagelsmann nicht in Kauf nehmen. Zwar ist die Spielweise von Arsenal und der Nationalmannschaft nicht vergleichbar, aber Havertz kann auch auf engem Raum funktionieren. Und was noch wichtiger ist: Er hat sich einen Namen gemacht, der bei Gegenspielern für Respekt sorgt.

Wenn er in Abschlussmomente kommt, liefert er, wie zuletzt in Budapest. Diese Fähigkeit, in kritischen Situationen Verantwortung zu übernehmen und den Unterschied auszumachen, ist in der heutigen Fußballwelt selten und hochwertig. Havertz ist genau der Typ Spieler, der eine Mannschaft auf dem Weg zum Titel tragen kann. Es wäre ein Fehler, ihn nicht zur zentralen Figur zu machen





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