Kai Havertz: Der Mann für die großen Momente im Champions-League-Finale

Kai Havertz steht im Champions-League-Finale mit dem FC Arsenal gegen PSG. Der deutsche Nationalspieler hat in seiner Karriere bereits mehrfach entscheidende Tore in wichtigen Spielen erzielt und könnte auch diesmal der Unterschiedsspieler sein. Nach einer von Verletzungen geprägten Saison kehrte er rechtzeitig zur Crunchtime in Form zurück und ist für Arsenal ein zentraler Faktor im Spiel nach vorn. Seine mentalen Stärken und sein Gespür für kritische Situationen machen ihn zu einem Schlüsselspieler im Finale gegen den offensivstarken Gegner aus Paris.

Kai Havertz ist ein Mann für die großen Momente. Für den FC Arsenal könnte er im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain abermals der entscheidende Spieler sein.

Seine Karriere beweist dies bereits häufiger. 2022 erzielte er für den FC Chelsea das entscheidende Tor im Champions-League-Finale, das den Titelgewinn sicherstellte. In der aktuellen Saison traf er im Halbfinale des League Cups spät gegen die Blues. Besonders hervorzuheben ist sein Tor im Jahr 2021 kurz vor der Halbzeit gegen Manchester City, das einzige des Spiels und gleichzeitig der Siegtreffer, der Chelsea den Champions-League-Titel einbrachte. Fünf Jahre später strebt der Nationalspieler mit Arsenal eine Wiederholung an.

Am Samstagabend treffen die Gunners im Finale auf PSG, den amtierenden Champions-League-Sieger. Die Spielanlage könnte ähnlich sein, und Havertz, mittlerweile wieder genesen, könnte erneut das fehlende Puzzleteil darstellen. Seine Saison verlief jedoch keineswegs planmäßig. Havertz verpasste den Großteil der Spielzeit aufgrund einer schweren Knieverletzung.

Seine erste Rückkehr im Januar währte nur kurz, dann folgte eine Muskelverletzung. Doch rechtzeitig zur entscheidenden Phase kehrte er in guter Form zurück. Sein Tor am 33. Spieltag gegen Manchester City verhinderte zwar keine Niederlage, doch nur wenige Tage später bereitete er den Siegtreffer gegen Newcastle vor und ebnete damit den Weg für eine direkte Reaktion.

Genau in den Momenten, in denen Arsenal ihn am dringendsten benötigte, war er erneut zur Stelle. Havertz scheint Druck nicht zu kennen; seine Leichtigkeit auf dem Platz wird ihm oft vorgeworfen, wenn Ergebnisse ausbleiben. Tatsächlich ist diese Gelassenheit jedoch ein Zeichen dafür, dass er sämtliche Störgeräusche mental ausblenden kann. Auch wenn Arsenal in dieser Saison größtenteils ohne ihn erfolgreich war, bleibt der Linksfuß ein wichtiger Stabilitätsfaktor für Trainer Mikel Arteta.

Der spanische Coach erklärte bereits beim ersten Comeback im Januar, dass Havertz sein Team auf ein neues Level heben würde. Havertz ist ein exzellenter Kombinationsspieler, der gut in das positionsorientierte Passspiel der Gunners passt. Unter Arteta hat Arsenal einen pragmatischeren Stil entwickelt, der besonders in der Champions League auf defensive Stabilität setzt. Viele Fans kritisieren dabei das fehlende ästhetische Element, übersehen aber, dass die Mannschaft sich sehr geschickt aus Pressingsituationen befreien kann.

Mit Havertz verfügen sie über eine weitere offensive Option, einen Spieler, der Bälle festmachen kann - nicht als klassischer Wandspieler, sondern als technisch starker Akteur in engen Räumen. In seiner Karriere hat er verschiedene Positionen bekleidet, was auf sein hervorragendes Spielverständnis und seine Fähigkeit zurückzuführt, schnelle und oft richtige Entscheidungen zu treffen. Havertz ist nicht so spektakulär wie andere Stürmer in Bestform, aber er versteht es, seine Momente im Spiel zu ergreifen und zu nutzen.

Aus Arsenal-Sicht macht ihn dies zu einem Hoffnungsträger für das Finale gegen Paris Saint-Germain. Unter Trainer Luis Enrique agieren die Franzosen sehr offensiv, was für Havertz Lücken in Umschaltmomenten oder aus eigenem Ballbesitz bedeutet - ähnlich wie 2021, als er nach einem Steilpass plötzlich frei vor dem Tor von Manchester City stand. Sein Gespür für solche Situationen und seine Kaltschnäuzigkeit im Abschluss zeichnen ihn aus. Der DFB wird genau beobachten, wie er im Finale abschneidet.

Die deutsche Offensive um Musiala, Wirtz, Woltemade und Havertz ist exzellent besetzt, doch viele Kandidaten befinden sich aktuell nicht in Topform. Musiala und Wirtz hatten eine schwierige Saison, Woltemade kämpft noch mit der hohen Ablösesumme in Newcastle. Am Ende könnte Havertz zum deutschen Superstar des Sommers avancieren. Im Klubfußball war er oft der Mann für entscheidende Tore, in der Nationalmannschaft gelang ihm das bisher seltener.

Der Trend zeigt jedoch in die richtige Richtung. Bevor er sich jedoch darauf konzentrieren kann, das DFB-Team zu retten, möchte er am Samstagabend dafür sorgen, dass sich seine persönliche Geschichte wiederholt





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