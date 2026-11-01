Kai Havertz entscheidet Premier-League-Kracher: Arsenal siegt bei Liverpool

Kai Havertz schießt Arsenal mit dem 1:0-Sieg bei Liverpool auf Platz 1. Der deutsche Nationalspieler trifft in der 16. Minute zum historischen Erfolg.

Der deutsche Nationalspieler Kai Havertz wird zum entscheidenden Matchwinner im höchsten englischen Spielklasse-Kracher. Mit seinem Führungstreffer zum 1:0-Sieg führt er den FC Arsenal an die Tabellenspitze der Premier League. Der 27-jährige Angreifer schlägt bereits in der 16. Minute an der Anfield Road zu, nachdem er ein Zuspiel von Declan Rice aus kurzer Distanz verwandelt hat. Dieser Treffer markiert Havertz dritten Saisontreffer und sichert seinem Team einen wichtigen Dreier im Titelkampf.

Havertz führt Arsenal auf Tabellenplatz eins

Die Konsequenzen des Spiels sind enorm: Mit nun 24 Punkten übernimmt Arsenal den ersten Platz in der Tabelle vom bisherigen Spitzenreiter Manchester City. Der Titelverteidiger hatte am vorangegangenen Samstag bereits einen Fehler begangen und verlor gegen Brighton & Hove Albion mit Trainer Fabian Hürzeler mit 0:1. Während sich Manchester City zurücksetzt, bleibt Liverpool bei 15 Zählern hängen. Als Tabellenfünfter verliert der FC Liverpool vorerst den direkten Anschluss an die Spitze des Tabellenführers.

Also read Havertz schießt Arsenal zum Sieg gegen Liverpool und Wirtz

Florian Wirtz scheitert an der Latte

Arsenal war mit deutlichem Druck nach Liverpool gereist, doch die Stimmung war durch einen Rückschlag im Ligapokal getrübt. Erst am Dienstag hatte die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta beim Viertligisten Fleetwood Town blamiert und war früh ausgeschieden. An der Anfield Road zeigten die Gäste jedoch eine völlig andere Vorstellung. Nach Havertz' Führung hatte Liverpool vor der Pause seine gefährlichste Phase. Besonders bitter für den deutschen Nationalspieler Florian Wirtz verlief die 39. Minute, als er einen Freistoß nur knapp an die Latte setzte.

Kurze Zeit später, vier Minuten nach der Pause, vergab Alexis Mac Allister die nächste große Möglichkeit. Der Mittelfeldspieler zielte als Freistehender mit dem Kopf weit über das Tor. Liverpool konnte in der ersten Halbzeit somit keine entscheidende Gleichwertigkeit herstellen, obwohl der Druck auf die Arsenal-Defensive spürbar war. Die Gastgeber zeigten Aufholjagd-Potenzial, konnten die Führung jedoch nicht verwerten. Der Fehler im Ligapokal schien sich als Motivationsfaktor für die Premier-League-Partie zu entpuppen.

Advertisement

Arteta stabilisiert das Spiel gegen Liverpool

Nach dem Seitenwechsel bekam Arsenal die Partie zunehmend unter Kontrolle. Die Londoner Mannschaften konnte offensiv nicht mehr an die gefährliche Phase aus der ersten Halbzeit anknüpfen, während die Gäste selbst weiterhin Möglichkeiten auf die Entscheidung hatten. Havertz stand kurz vor seinem zweiten Tor des Tages, einem sogenannten Doppelpack. In der 72. Minute musste der Liverpool-Kapitän Virgil van Dijk unmittelbar vor der Torlinie gegen den Deutschen retten. Eine spektakuläre Abwehraktion, die den Ausgleich verhinderte.

Wenig später scheiterte auch der frühere Düsseldorfer Christos Tzolis am stark reagierenden Liverpool-Torhüter Alisson. Der brasilianische Keeper zeigte in diesen entscheidenden Minuten große Nervenstärke und rettete sein Team immer wieder. Die Defensive von Arsenal hielt stand, als die Spannung im Stadion maximal war. Jeder Ballkontakt wurde unter größter Anstrengung verteidigt, um den knappen Vorsprung nicht zu verspielen. Die taktische Disziplin unter Mikel Arteta zeigte hier ihre Früchte.

Historischer Erfolg in der Premier League

Am Ende bringt Arsenal den knappen Vorsprung über die Zeit und feiert den vierten Premier-League-Sieg nacheinander. Diese Serie von Vier-Siegen-in-Reihe ist ein klares Zeichen für die aktuelle Formstärke. Gleichzeitig gelingt den Londonern ein lange ersehnter Erfolg. Es ist der erste Liga-Sieg des Klubs an der Anfield Road seit September 2012. Diese historische Hürde ist nun genommen und stärkt das Selbstvertrauen der Mannschaft enorm.

Der Sieg bei Liverpool ist mehr als nur drei Punkte. Er signalisiert die Ambitionen des FC Arsenal in der aktuellen Saison. Mit Kai Havertz als Matchwinner und einer starken defensiven Leistung beweist das Team, dass es im Titelkampf ernst zu nehmen ist. Die Kombination aus individueller Klasse und kollektiver Härte hat sich ausgezahlt. Die Fans können auf die weitere Entwicklung unter Mikel Arteta gespannt sein. Der Weg an die Tabellenspitze ist geebnet, aber der Kampf um die Trophäe geht weiter.