Kai Havertz: Enttäuschung trotz Führungstreffers im CL-Finale

Kai Havertz erzielte im Champions-League-Finale für Arsenal die Führung, verlor aber gegen PSG im Elfmeterschießen. Der deutsche Nationalspieler zeigte sich kämpferisch und blickt nach der Niederlage auf die kommende Saison und die WM.

Im Champions-League-Finale zwischen dem FC Arsenal und Paris Saint-Germain war Kai Havertz derjenige, der sein Team früh in Führung brachte. Doch am Ende stand der deutsche Nationalspieler als Verlierer da, als sich PSG im Elfmeterschießen mit 4:3 durchsetzte.

Die Enttäuschung war dem 26-Jährigen deutlich anzumerken, als er nach dem Spiel bei Sky sprach.

'Wir können stolz auf die Saison sein. Wir haben die Meisterschaft gewonnen, aber natürlich ist man direkt nach dem Spiel ein bisschen angeschlagen', sagte Havertz mit gesenkter Stimme.

'Am Ende ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Das muss man akzeptieren. Nächstes Jahr versuchen wir es erneut.

' Dabei hatte Havertz in der 18. Minute per Kopf getroffen und Arsenal auf die Siegerstraße gebracht. Es war sein zweiter Treffer in einem Champions-League-Finale, nachdem er bereits 2021 im Trikot des FC Chelsea gegen Manchester City getroffen hatte. Doch diesmal sollte ihm der Jubel nicht vergönnt sein.

Nach der regulären Spielzeit wurde der Angreifer ausgewechselt, sichtlich erschöpft von einem intensiven Match. Vom Spielfeldrand aus musste er miterleben, wie seine Teamkollegen Eberechi Eze und Gabriel im Elfmeterschießen scheiterten.

'Mir fällt es immer schwer, zuzuschauen, anstatt selber da zu stehen', gestand Havertz, der sich den Respekt für die Schützen bewahrte: 'Aber trotzdem Respekt an jeden Einzelnen, der sich da so einen Ball nimmt. Es ist keine einfache Situation, ich weiß es selber. Deswegen kann da jeder stolz auf sich sein.

' Die Saison des FC Arsenal war dennoch eine überragende. Die Mannschaft holte sich die englische Meisterschaft und spielte in der Champions League eine starke Saison. Havertz selbst brachte es auf 18 Tore und 12 Vorlagen in allen Wettbewerben. Die Niederlage im Endspiel war ein Dämpfer, doch der 26-Jährige zeigte sich kämpferisch: 'Wir haben eine großartige Saison gespielt.

Natürlich tut die Niederlage weh, aber wir müssen den Kopf hochhalten.

' Am Sonntag wird Arsenal mit einer Parade durch London die Meisterschaft feiern, an der Havertz trotz der Enttäuschung teilnehmen möchte. 'Ich will mit den Fans feiern, sie haben es verdient', erklärte er. Nach diesem kurzen Vergnügen wartet bereits die nächste Herausforderung: die Nationalmannschaft. Julian Nagelsmann hat Havertz fest für den WM-Kader vorgesehen, und der Offensivspieler brennt auf das Turnier.

'Ich habe mir schon ein paar Videos auf YouTube angeguckt von den Jungs. Ich kann es kaum erwarten, zu den Jungs zu stoßen', verriet Havertz mit einem Lächeln.

Allerdings wird er den letzten Test gegen Finnland am Sonntag noch verpassen, da er nach dem anstrengenden Finale zunächst ein paar Tage Ruhe bekommt.

'Jetzt ein, zwei Tage nochmal Pause und dann geht es am Dienstag los', sagte er. Eine persönliche Nachricht von Bundestrainer Nagelsmann habe er noch nicht erhalten, aber er gehe davon aus, dass er im WM-Kader stehe: 'Noch nicht, vielleicht später.

' Havertz ist zuversichtlich, dass die deutsche Mannschaft bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko eine gute Rolle spielen kann. 'Wir haben eine junge, hungrige Mannschaft. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Jungs', betonte er. Die bittere Niederlage im Champions-League-Finale wird für Havertz eine zusätzliche Motivation sein, bei der WM alles zu geben.

Seine Erfahrung aus zwei Endspielen kann dem DFB-Team nur helfen. In der kommenden Saison wird Arsenal erneut versuchen, den Henkelpott zu gewinnen - mit einem noch hungrigeren Kai Havertz.

'Nächstes Jahr versuchen wir es erneut', lautete sein selbstbewusstes Versprechen. Die Fans dürfen gespannt sein, wie der deutsche Nationalspieler die Enttäuschung in neue Erfolge umwandeln wird.

Zudem wird erwartet, dass Havertz nach der WM eine noch wichtigere Rolle im Arsenal-Team übernehmen könnte. Die Vereinsführung hat bereits signalisiert, dass man langfristig mit dem Deutschen plant. Auch in der Offensive soll er mehr Verantwortung tragen. Die Kombination aus technischer Finesse und körperlicher Präsenz macht ihn zu einem der vielseitigsten Angreifer der Premier League.

Die Niederlage im Finale wird ihn nur noch stärker machen, da bin ich mir sicher, kommentierte ein ehemaliger Mitspieler. Die kommende Saison verspricht also Spannung, sowohl auf Vereins- als auch auf Nationalmannschaftsebene





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