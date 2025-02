Kai Havertz fällt langfristig aus! DFB-Star muss operiert werden.

Der deutsche Nationalspieler Kai Havertz fällt nach einer schweren Oberschenkelverletzung für die restliche Saison aus. Der Arsenal-Star muss operiert werden und wird voraussichtlich bis zum Vorbereitungsstart der Saison 2025/26 pausieren. Dieser Ausfall ist ein herber Verlust für sowohl Arsenal als auch die deutsche Nationalmannschaft.

DFB -Star Kai Havertz (25/FC Arsenal ) muss aufgrund einer schweren Oberschenkel verletzung für die restliche Saison pausieren. Die schlechte Nachricht: Havertz muss operiert werden! Der Premier-League-Klub gab den operativen Eingriff am Donnerstag bekannt. In einem Interview mit der englischen „Sun“ enthüllte Arsenal -Trainer Mikel Arteta (42) den genauen Hergang der Verletzung des Nationalspielers während des kurzen Trainingslagers in Saudi-Arabien.

Arteta: „Er wollte nach einer Standardsituation einen Schuss stoppen und das Bein strecken, als er seinen Oberschenkel spürte.“ Ein falscher Schritt soll laut Arteta die Verletzung ausgelöst haben: „Große Schmerzen im Bauch, das ist das erste Gefühl“, so der Coach. Weiter erläutert der Trainer: „Wenn man sieht, dass ein Spieler Schmerzen hat, ist das zunächst einmal ein wirklich schlechtes Gefühl.“Havertz wird nach dem operativen Eingriff voraussichtlich bis zum Vorbereitungsstart für die Saison 2025/26 fehlen. In dieser Woche hielt Arsenal ein kurzes Trainingslager in Dubai ab, wo sich der schmerzhafte Vorfall ereignete. Die Mannschaft holte dort den letzten Feinschliff für die Champions League und die anstehende Liga-Partie. Vor dem Rückspiel gegen Manchester City am kommenden Mittwoch (21 Uhr) verkündet Real-Trainer Ancelotti einen Personal-Hammer! Der deutsche Nationalspieler ist in dieser Saison bester Torschütze der Londoner, hat in 34 Spielen 15 Treffer erzielt und fünf Vorlagen gegeben. Er war die Hoffnung der Gunners, Liverpool in der Premier League noch zu überholen – bis jetzt. Derzeit hat Arsenal (50 Punkte) sieben Punkte Rückstand auf den Tabellenführer (57 Punkte). Nicht nur bei den Engländern fehlt Havertz. Aufgrund der Verletzung muss auch Bundestrainer Julian Nagelsmann (37) in der K.-o.-Runde der Nations League auf den Offensivspieler verzichten. Die DFB-Team-Offizielle reagierte auf X (ehemals Twitter) und veröffentlichte ein Statement im Namen des Bundestrainers: „Wir wünschen Kai alles Gute für die Operation und eine gute und schnelle Genesung. Die Nachricht der Verletzung ist ganz bitter und ein herber Verlust für uns als Mannschaft. Wir werden für ihn da sein und ihn auf seinem Weg zurück auf den Platz immer unterstützen.





SPORTBILD / 🏆 90. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Kai Havertz Arsenal Verletzung Oberschenkel Operaton DFB Nationalmannschaft Premier League Champions League

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kai Havertz muss operiert werden und fällt für den Rest der Saison ausDer deutsche Nationalspieler Kai Havertz fällt den Rest der Saison aus, nachdem er sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen hat. Der Angreifer des FC Arsenal wird operiert und anschließend in ein Rehabilitations-Programm starten.

Weiterlesen »

England-Star kritisiert Kai Havertz: Für Titel braucht Klub 'jemand Besseren'Schwere Vorwürfe gegen Welt- und Europameister Iker Casillas. Laut spanischen Medien hatte Casillas eine Turtelei mit Ex-Pornostar Claudia Bavel.

Weiterlesen »

Theater „Ajax und der Schwan der Scham“: Der blutige Tanz der ewigen ZweitenChristopher Rüping widmet sich am Hamburger Thalia Theater dem antiken Ajax-Mythos. Er verknüpft ihn mit Fragen nach Leistungsdruck und Konkurrenz.

Weiterlesen »

Kommentar: Der Wille zum Machterhalt ist in der SPD größer als der Widerstand bei der MigrationHat sich Friedrich Merz in der Migrationsfrage verzockt? Verhindert das Zustrombegrenzungsgesetz nach der Wahl eine Koalition? Nein, denn der CDU-Vorsitzende kann sich auf die SPD verlassen.

Weiterlesen »

Todesdrohungen gegen Kai Havertz' Ehefrau: Jetzt ermittelt die britische PolizeiSophia Havertz hat sich entsetzlichen Nachrichten in sozialen Netzwerken ausgesetzt gesehen. Die Polizei will die Täter jetzt ermitteln.

Weiterlesen »

Todesdrohungen gegen Kai Havertz' Ehefrau: Jetzt ermittelt die Polizei in GroßbritannienSophia Havertz hat sich entsetzlichen Nachrichten in sozialen Netzwerken ausgesetzt gesehen. Die Polizei will die Täter jetzt ermitteln.

Weiterlesen »