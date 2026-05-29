Kai Havertz jagt das Super-Triple: Champions League, Premier League und WM-Titel in einer Saison

Kai Havertz vom FC Arsenal hat nach einer schweren Verletzung zu Beginn der Saison ein beeindruckendes Comeback gefeiert und steht nun vor dem Gewinn des Champions-League-Titels. Mit einem möglichen Triple aus Champions League, Premier League und WM könnte er zur Legende werden.

Kai Havertz , der 26-jährige deutsche Nationalspieler, steht vor einer historischen Saison. Nach einem dramatischen Start mit einer schweren Knieverletzung am ersten Premier-League-Spieltag kämpfte er sich zurück und wurde zum entscheidenden Faktor für den ersten Meistertitel Arsenals seit 22 Jahren.

Mit dem Siegtor gegen Burnley am vorletzten Spieltag sicherte er den Titel und erhielt Lob von Legende Thierry Henry. Nun steht Havertz im Finale der Champions League gegen Paris Saint-Germain. Ein Sieg würde ihm die zweite Königsklasse nach 2021 mit Chelsea bescheren. Doch das ist nicht alles: Im Sommer steht die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko an.

Havertz ist als Stürmer Nummer 1 und Vizekapitän der deutschen Nationalmannschaft gesetzt. Bundestrainer Julian Nagelsmann vertraut ihm voll und setzt auf seine Fähigkeiten, wichtige Tore zu erzielen und das Spiel zu lesen. Sollte Havertz mit Arsenal die Champions League gewinnen und anschließend mit Deutschland den WM-Titel holen, wäre das ein Super-Triple, das nur wenigen Spielern gelang. Die Vorfreude ist groß, und das Team wird das Finale gemeinsam im Hotel in Frankfurt verfolgen, um Havertz die Daumen zu drücken.

Seine Entschlossenheit und sein Comeback nach der Verletzung zeigen, wie stark sein Charakter ist. Havertz selbst betont, dass ein Sieg mit Arsenal ihm mehr bedeuten würde als der mit Chelsea, weil er sich noch mehr mit dem Club identifiziert. Die nächsten Wochen könnten seine Karriere endgültig krönen und ihn zu einer Ikone des deutschen Fußballs machen. Die Fans in London und ganz Deutschland fiebern mit ihm mit.

Ob er die Herausforderung annimmt und seine Mannschaften zu neuen Höhen führt, wird sich zeigen. Eines ist sicher: Kai Havertz ist bereit, Geschichte zu schreiben





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