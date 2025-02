Kai Havertz muss operiert werden und fällt für den Rest der Saison aus

Der deutsche Nationalspieler Kai Havertz fällt den Rest der Saison aus, nachdem er sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen hat. Der Angreifer des FC Arsenal wird operiert und anschließend in ein Rehabilitations-Programm starten.

Der FC Arsenal gab bekannt, dass Kai Havertz operiert werden muss und für den Rest der Saison außer Gefecht gesetzt ist. Der Angreifer zog sich die Oberschenkelverletzung bereits in der vergangenen Woche während eines Trainingsaufenthalts in Dubai zu. Havertz wird in den kommenden Tagen operiert und anschließend in ein umfassendes Rehabilitations-Programm starten, das voraussichtlich bis zur Saisonvorbereitung für die nächste Saison dauern wird.

Die Nachricht traf auch Bundestrainer Julian Nagelsmann schwer. Der 25-jährige Stürmer ist ein wichtiger Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft und wird in den nächsten Monaten fehlten. Nagelsmann zeigte sich jedoch optimistisch und versicherte, dass die Mannschaft für Havertz da sein und ihn auf seinem Weg zurück auf den Platz unterstützen werde. Für die DFB-Auswahl steht im März das Viertelfinale der Nations League gegen Italien an. Im Hinspiel muss Nagelsmann zudem auf Bayers aktuellen Offensivstar Florian Wirtz verzichten, der in der Partie am 20. März in Mailand gesperrt ist. Auch für Arsenal ist der Ausfall von Havertz ein herber Schlag. Er ist mit neun Toren bisher bester Saisonschütze der Londoner, die in der Tabelle auf Platz zwei mit sieben Punkten Rückstand auf Spitzenreiter FC Liverpool liegen. Havertz war im Sommer 2023 vom Stadtrivalen FC Chelsea zu Arsenal gewechselt. Um welche Art der Verletzung es sich genau handelt, gab der FC Arsenal in seiner Mitteilung nicht bekannt. Bayer Leverkusen, den Havertz im September 2020 Richtung Chelsea verlassen hatte, schickte via X Besserungswünsche an den Stürmer: „Wir wünschen Dir eine gute und schnelle Genesung, lieber Kai!





