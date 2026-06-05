Kai Havertz hat in der abgelaufenen Saison 24 Spiele für Arsenal London absolviert und wird bei der in wenigen Tagen startenden WM in Kanada, Mexiko und den USA im DFB-Trikot antreten. Sein Klub-Trikot wurde bereits vor dem Beginn des Turniers bezahlt, als er das Shirt in der Premier-League-Partie am 18. Mai gegen Burnley trug und in der 37. Minute per Kopf den 1:0-Siegtreffer erzielte.

Kai Havertz spielt seit 2023 für Arsenal London und hat in der abgelaufenen Saison 24 Spiele absolviert. Im DFB-Trikot kämpft er bei der in wenigen Tagen startenden WM in Kanada, Mexiko und den USA um Erfolg.

Sein Klub-Trikot wurde bereits vor dem Beginn des Turniers bezahlt, als er das Shirt in der Premier-League-Partie am 18. Mai gegen Burnley trug und in der 37. Minute per Kopf den 1:0-Siegtreffer erzielte. Der Sieg am 37.

Spieltag bedeutete für Arsenal den ersten Titelgewinn der englischen Liga seit 2004. Das Havertz-Shirt war besonders begehrt, da auch die Trikots seiner Kollegen Eze, Calafiori und Gabriel für maximal 6100 Euro zu ergattern waren. Der Trainer Mikel Arteta hatte Havertz in der Startelf platziert, da er das Gefühl hatte, dass er von Anfang an spielen musste, um das Team aufzustellen. Verletzungen zwangen Havertz in den vergangenen Monaten immer wieder zu Pausen, nur 12 Liga-Spiele konnte er absolvieren.

Nach dem Gewinn der Meisterschaft erklärte Arteta, dass das Trikot nun für etwas anderes steht und dass die Meister eine ganz andere Ausstrahlung und Energie haben. Die Mannschaft muss nun diesen Ansprüchen gerecht werden und immer mehr erreichen, da Arteta glaubt, dass sie zum Siegen fähig sind





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