Kai Havertz trifft ungewollt auf Fotografen, entschuldigt sich später

Kai Havertz traf nicht nur im Champions-League-Finale für den FC Arsenal, sondern auch im letzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft gegen die USA. Beim Training der DFB-Elf in Winston-Salem traf er ungewollt einen Fotografen mit voller Wucht.
Kai Havertz traf vor einer halben Stunde nicht nur im Champions-League-Finale für den FC Arsenal gegen Paris Saint-Germain (4:5 n. E), am vergangenen Samstag brachte der Stürmer im letzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft gegen die USA (2:1) nach nur zwei Minuten mit 1:0 in Führung.
Beim ersten Training der DFB-Elf in Winston-Salem, wo unsere Nationalmannschaft während der WM ihr Quartier bezieht, gelang Havertz am Montagabend der nächste Volltreffer. Diesmal allerdings ungewollt! Beim Aufwärmen schoss der Arsenal-Star während des Rondo-Spielchens dem amerikanischen Fotografen Francisco Díaz (26) versehentlich mit voller Wucht in den Magen. Der Schuss streifte auch den danebenstehenden BILD-Reporter.
Díaz hingegen hatte weniger Glück. Er stand nur wenige Zentimeter hinter der Seitenauslinie, um die Trainingseinheit der deutschen Nationalmannschaft aus nächster Nähe zu fotografieren, als ihn der Havertz-Ball traf. Nach Beendigung der Kreisspielchen-Einheit eilte Havertz zu Díaz, umarmte ihn, legte seinen Kopf auf die Schulter des Fotografen und sagte: „Sorry, man!
" Díaz erzählte BILD im Anschluss: „Er hat sich direkt danach sehr freundlich bei mir entschuldigt. Ein wirklich netter Kerl!
" Die Schmerzen des strammen Schusses spürte der Fotograf aber auch einige Zeit später noch. Díaz: „Auch zehn Minuten danach war mein Bauch noch rot und mir ganz heiß.
" Übel nimmt der US-Amerikaner Havertz seinen Abschuss aber nicht. Díaz sagt mit einem Augenzwinkern: „Vielleicht schenkt er mir jetzt ja als Wiedergutmachung Tickets für das erste Gruppenspiel gegen Curacao. Darüber würde ich mich freuen.
" Am Sonntag fällt für Havertz und die DFB-Elf gegen den Turnier-Neuling der WM-Startschuss. Díaz jedenfalls hat an jenem Tag (noch) keinen Termin.
"Ciscosart", wie er sich auf Instagram nennt, ist Cheffotograf des in Charlotte (Bundesstaat North Carolina) ansässigen Online-Fußballportals "Topbin90", berichtet deshalb auch über die Trainingseinheiten der deutschen Nationalmannschaft in Winston-Salem. Künftig wahrscheinlich mit größerem Sicherheitsabstand. Um hinter der Seitenauslinie nicht noch einmal eine schmerzhafte Schusserfahrung machen zu müssen
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