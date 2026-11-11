Kai Havertz verteidigt seinen deutschen Nationalspielerkollegen Florian Wirtz gegen scharfe Angriffe der englischen Presse und prophezeit ihm eine glänzende Zukunft beim FC Liverpool.

Der deutsche Fußball-Star Florian Wirtz steht seit seinem Transfer zum englischen Erstligisten FC Liverpool regelmäßig im Fokus der Medien. Diese Aufmerksamkeit bringt nicht nur Lob, sondern führt immer wieder zu öffentlicher Kritik an den Leistungen des 23-Jährigen. Während die britische Presse teilweise sehr deutlich in ihren Urteilen ist, zeigt sich sein Weggefährte Kai Havertz un verständnislos über die harten Vorwürfe. Havertz nutzt seine Plattform öffentlich, um seinen Nationalmannschafts-Kollegen und engen Freund entschlossen zu verteidigen.

Klare Positionierung gegen englische Presse

Kai Havertz äußert sich in einem Interview deutlich zu den Berichten, die Wirtz in England erreichen. Der 27-Jährige, der aktuell für den FC Arsenal aufläuft, kennt die Dynamiken der englischen Sportberichterstattung aus eigener Erfahrung. Er betont, dass die Kritik an Wirtz seiner Meinung nach nicht gerechtfertigt ist und die Leistungen des 23-Jährigen massiv unterschätzt werden. Havertz verweist konkret auf den 3:1-Sieg des FC Liverpool bei Tabellenschlusslicht Crystal Palace als Beispiel für die aktuelle Tauglichkeit seines Mannschaftskameraden.

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Bei diesem wichtigen Spiel erzielte Florian Wirtz nicht nur sein lang ersehntes erstes Saisontor zur 1:0-Führung, sondern bereitete auch Alexander Isak das Tor zum 3:0 vor. Havertz hebt besonders hervor, dass der 125-Millionen-Transfer von Wirtz nahtlos in das Spiel integriert ist. Er kreiert Chancen und bleibt für seine Mitspieler auf dem Platz stets eine gefährliche Option. Für Havertz ist die Qualität des Spielers unbestritten, obwohl die Medien sometimes andere Narrative erzählen.

Ursachen der medialen Härte und Druck

Dass sich Wirtz mit medialer Aufmerksamkeit und Kritik auseinandersetzen muss, verwundert Kai Havertz in keiner Weise. Er erklärt, dass die heutige Welt von vielen Menschen nicht mehr live verfolgt wird. Stattdessen schauen sich die Menschen nur kurz die Statistiken in Apps an. Wenn dort kein Tor und kein Assist vermerkt sind, schließen sie sofort, dass der Spieler schlecht gespielt hat. Diese oberflächliche Betrachtungsweise führt zu einer ungerechten Bewertung, die die eigentliche Spielintelligenz außer Acht lässt.

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Havertz ist überzeugt, dass dieser Mechanismus nicht der Wahrheit entspricht und lenkt den Fokus zurück auf die geleistete Arbeit. In den letzten eineinhalb Jahren habe er sehr, sehr viele gute Spiele seines Freundes gesehen. Daher zählt Wirtz für ihn zu den besten Spielern, mit denen er jemals auf dem Feld gestanden hat. Bereits ihre gemeinsame Zeit bei Bayer Leverkusen hat Havertz das außergewöhnliche fußballerische Talent des 23-Jährigen erkennen lassen. Jetzt sieht er diese Entwicklung in der Premier League bestätigt.

Prognose für die Zukunft des Stars

Gegenüber den aktuell kritischen Stimmen rät Kai Havertz seinem Kollegen vor allem, sich keinen unnötigen Druck aufzuerlegen. Er warnt davor, sich zu sehr von den externen Stimmen irritieren zu lassen. In der Premier League macht Havertz zudem eine positive Entwicklung bei der physischen Präsenz von Wirtz aus. Er beobachtet, dass der 23-Jährige körperlich zugelegt hat und damit besser gegen die physischen Anforderungen der englischen Liga bestehen kann.

Dieser körperliche Fortschritt ist nach Ansicht von Havertz ein wichtiger Baustein für die weitere Entwicklung. Er sieht bei Wirtz riesiges Potenzial, um sich in der Zukunft noch weiter zu verbessern. Der Arsenal-Stürmer ist fest davon überzeugt, dass Wirtz seinen eigenen Weg gehen wird. Laut Havertz wird der 23-Jährige zu einem großen Spieler für Liverpool werden und sich endgültig als Weltklasse-Kraft in der Liga etablieren. Havertz betont zudem, dass es ihm persönlich Spaß macht, Wirtz zuzusehen und mit ihm zusammenzuspielen.

Next Steps in der Nations League

Die nächste große Bewährungsprobe für die deutsche Nationalmannschaft steht kurz bevor. Bei den anstehenden Länderspielen gegen Serbien und die Niederlande haben die beiden Ex-Leverkusener die Chance, wieder Seite an Seite für das DFB-Team zu agieren. Ihr gemeinsames Ziel ist es, einen erfolgreichen Auftritt in der Nations League zu garantieren. Diese Spiele bieten die perfekte Bühne, um die aktuelle Form von Florian Wirtz im Nationaltrikot zu präsentieren und der medialen Kritik in England etwas Positives entgegenzusetzen.