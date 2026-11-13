Kai Havertz verteidigt Florian Wirtz: Keine Angst vor der englischen Presse

Florian Wirtz steht in Liverpool unter Kritik. Kai Havertz widerspricht der Presse, lobt das Talent seines ehemaligen Teamkollegen und warnt vor oberflächlichen Bewertungen durch Apps.

Florian Wirtz steht seit seinem Wechsel zum FC Liverpool im Sommer 2025 unter starkem öffentlichen Druck. In der englischen Medienlandschaft wird der 23-Jährige zunehmend kritisiert, da er in der aktuellen Saison statistisch gesehen zu wenige Tore und Vorlagen beisteuert. Diese wachsende Skepsis richtet sich direkt gegen das junge Talent, dessen Anpassung an die Premier League scheinbar noch nicht die erwarteten offensiven Ergebnisse liefert.

Havertz widerspricht Medienberichten

Kai Havertz, der als 27-Jähriger für Arsenal London aufläuft, stellt sich nun klar vor seinen ehemaligen Teamkollegen. In einem Interview mit dem Sender Sky Sport nimmt Havertz keine Rücksicht auf die vorherrschende Berichterstattung. Er betont, dass Wirtz auch in der laufenden Spielphase hochklassigen Fußball zeigt. Für Havertz ist es unverständlich, wie die Kritik an Wirtz entstehen kann, wenn man die tatsächliche Performance beobachtet. Der Arsenal-Stürmer sieht das Talent des Deutschen deutlich positiver als die Durchschnittsmeldungen in den Medien.

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Transferwert und spielerische Integration

Der historische Transfer von Bayer Leverkusen nach Liverpool im Wert von 125 Millionen Euro wird von Havertz als voller Erfolg gewertet. Er argumentiert, dass Wirtz nicht nur Punkte auf der Statistikliste sammelt, sondern das gesamte Spielgeschehen bei Liverpool positiv beeinflusst. Der Mittelfeldspieler kreiert entscheidende Chancen und stellt für die gegnerischen Abwehrreihen sowie die eigenen Mitspieler eine permanente Gefahr dar. Havertz verweist darauf, dass Wirtz in den letzten eineinhalb Jahren zahlreiche exzellente Leistungen geliefert hat.

Kritik an oberflächlicher App-Nutzung

Havertz übt scharfe Kritik an der Art und Weise, wie die öffentliche Meinung heute oft gebildet wird. Er weist darauf hin, dass viele Menschen die Spiele nicht live verfolgen, sondern sich ausschließlich auf digitale Statistik-Apps verlassen. Wenn diese Apps kein Tor oder keine Vorlage anzeigen, wird daraus schnell die Schlussfolgerung gezogen, der Spieler habe schlecht gespielt. Havertz erklärt, dass dieser einfache Mechanismus der Urteilsbildung der Komplexität des modernen Fußballs nicht gerecht wird und zu unfairer Kritik führt.

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Vergangenheit bei Bayer Leverkusen

Die enge Verbindung zwischen den beiden Spielern reicht weiter zurück als nur in die Premier League. Bereits während ihrer gemeinsamen Zeit bei Bayer Leverkusen erkannte Havertz das enorme Talent von Wirtz. Er bezeichnet Wirtz als einen der besten Spieler, mit denen er je auf dem Feld gestanden hat. Diese frühe Einschätzung hat sich für Havertz durch die aktuelle Situation bei Liverpool nur noch bestätigt, obwohl sich die äußeren Umstände und die Medienlandschaft stark verändert haben.

Deutsche Nationalmannschaft und Ausblick

Bevor die beiden wieder im Verein gegeneinander spielen, trifft man sich nun im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Die erste Gelegenheit, die beiden erneut gemeinsam zu erleben, besteht bei den anstehenden Länderspielen gegen Serbien. Das Spiel findet am Freitagabend um 20:45 Uhr statt. Havertz nutzt die kommende Zeit, um Wirtz zu beruhigen. Er rät dem 23-Jährigen, sich nicht zu viel Druck durch die externen Kritikpunkte machen zu lassen und weiterhin den eigenen Weg zu gehen, um sein volles Potenzial auszuschöpfen.