Der deutsche Nationalspieler Kai Havertz wird von Trainer Mikel Arteta im Champions-League-Finale gegen Real Madrid eingesetzt. Der 26-jährige Stürmer hat in den vergangenen Spielen oft zwischen Havertz und dem Schweden Victor Gyökeres gewechselt.

Der deutsche Nationalspieler Kai Havertz wird von Trainer Mikel Arteta im Champions-League-Finale gegen Real Madrid eingesetzt. Der 26-jährige Stürmer hat in den vergangenen Spielen oft zwischen Havertz und dem Schweden Victor Gyökeres gewechselt.

Für das größte Spiel im europäischen Klubfußball fiel die Entscheidung nun pro Havertz aus. Havertz hat ein Händchen für entscheidende Treffer und hat kürzlich den Siegtreffer gegen Burnley erzielt. Trainer Mikel Arteta sagte, dass Havertz vermisst wurde, weil er beim Umschalten hilft, stark im Pressing ist und das Spiel durch seinen hohen Fußball-IQ sehr gut versteht. Im Endspiel der Königsklasse will Havertz nach der englischen Meisterschaft den zweiten Titel der Saison mit Arsenal gewinnen.

Um dann als Double-Sieger in den USA, Kanada und Mexiko mit der deutschen Nationalmannschaft nach seinem Super-Triple zu greifen





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