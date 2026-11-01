Kai Pflaume Marathon Weltrekord Wer weiß denn sowas

Kai Pflaume läuft am 2. November im Ersten einen Marathon von 42,195 Kilometern während der Moderation von Wer weiß denn sowas.

München. Der beliebte Moderator Kai Pflaume stellt sich am 2. November einer extremen sportlichen und medialen Herausforderung. Während der Aufzeichnung der neuen Staffel seiner Quizshow muss er die gesamte Distanz eines Marathons zurücklegen. Die Sendung findet live im Ersten statt und wird parallel in der ARD Mediathek übertragen. Zuschauer können das Spektakel ab 18:00 Uhr verfolgen.

Live Weltrekord Versuch bei Quizshow

Kai Pflaume will einen neuen Weltrekord für die längste gelaufene Strecke während einer Showmoderation aufstellen. Die Distanz beträgt exakt 42,195 Kilometer, was einem klassischen Marathon entspricht. Um diese Strecke zu bewältigen, muss der Moderator rund 1.400 Runden auf der Studiobahn absolvieren. Dies stellt selbst für einen sportlichen Moderator eine enorme Belastung dar. Die Produktion verwandelt das vertraute Studio vorübergehend in eine echte Marathonstrecke. Die bekannte Quizshow wird dadurch zu einem spannenden Ausdauerkrimi mit hoher Spannung.

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Herausforderung für Kondition und Konzentration

Der Moderator betonte, dass dieser Live-Weltrekordversuch eine ganz andere Dimension hat als frühere sportliche Challenges. Es reicht nicht aus, nur körperlich fit zu sein; man benötigt auch ein hohes Maß an mentaler Stärke. Kai Pflaume muss seine Energielevel und seine volle Konzentration über mehrere Stunden hinweg konstant hochhalten. Gleichzeitig darf er die Rolle als Moderator nicht vernachlässigen. Er muss die prominenten Rategäste durch die kniffligen Fragen der beliebten Show führen. Ein gelungenes Zusammenspiel mit den Ratekapitänen Bernhard Hoëcker und Wotan Wilke Möhring ist dabei entscheidend. Nur so kann die Show-Qualität trotz der physischen Anstrengung gewahrt bleiben.

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Unterstützung durch Kapitäne und Offizielle

Kai Pflaume muss diese extreme Aufgabe nicht allein stemmen. Seine beiden ständigen Ratekapitäne fungieren als tatkräftige Streckenhelfer. Sie unterstützen ihn direkt vor Ort und sorgen für moralischen Rückhalt. Die Einhaltung der Rekordanforderungen wird streng überwacht. Eine Vertreterin von Guinness World Records akribisch dokumentiert jeden Schritt des Moderators. Dies gewährleistet, dass der Versuch offiziell anerkannt wird, falls die volle Distanz geschafft wird. Ob die Gelenke des Moderators der Dauerbelastung standhalten, bleibt abzuwarten.

Termin und Hintergrund zur Sendereihe

Die Übertragung beginnt am 2. November um 18:00 Uhr im Ersten. Bis 19:40 Uhr läuft die Live-Show im Fernsehen. Danach wird die Übertragung in der ARD Mediathek fortgesetzt. Diese läuft bis zum Triumph oder bis dem Moderator die Luft ausgeht. Ab dem 3. November geht es mit regulären Folgen der dreizehnten Staffel weiter. Diese werden werktags ab 18 Uhr ausgestrahlt. Die vergangene zwölfte Staffel erreichte einen Marktanteil von 20,6 Prozent. Insgesamt sahen durchschnittlich 3,1 Millionen Zuschauer zu. Die Produktion stammt von der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.