Kai Pflaume startet 13. Wer weiß denn sowas? Staffel mit Weltrekord-Versuch

Die ARD-Show Wer weiß denn sowas? startet in die 13. Staffel mit einer einzigartigen Änderung. Kai Pflaume läuft während der Moderation einen Marathon-Weltrekord.

Die beliebte ARD -Quizshow Wer weiß denn sowas? startet in ihre 13. Staffel und bereitet den Zuschauern eine besondere Überraschung. Moderator Kai Pflaume möchte dabei nicht nur das Studio führen, sondern einen neuen Weltrekord für die längste gelaufene Strecke während einer Showmoderation aufstellen. Diese sportliche Herausforderung wird ab dem 2. November live im Vorabendprogramm der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt begleitet.

Staffelstart mit Doppelfolge und Laufrekord

Der Start in die neue Runde ist deutlich anders als in den vorherigen Jahren angelegt. Ab dem 2. November senden die Verantwortlichen zwei Folgen der beliebten Quizshow nacheinander, um genug Sendezeit für Pflaumes sportliches Vorhaben zu gewährleisten. Dadurch rutscht das Format Großstadtrevier, das sonst um 18.50 Uhr lief, etwas später im Programmplan zurück. Kai Pflaume teilt sich den festen Sendeplatz um 18 Uhr im Ersten mit Alexander Bommes und dessen Sendung Gefragt - Gejagt.

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Die ARD bezeichnet das Konzept in ihrem Programmablaufplan explizit als Live-Weltrekord-Versuch. Die Moderation beginnt pünktlich um 18 Uhr mit der ersten Doppelfolge. Danach geht es ab 19:50 Uhr in der ARD Mediathek und im Live-Stream nonstop mit weiteren Quizrunden weiter. Dies geschieht so lange, bis Kai Pflaume seinen Lauf beendet hat und die geforderte Strecke zurückgelegt hat. Die Zuschauer können also über einen längeren Zeitraum live verfolgen, wie der Moderator die Distanz bewältigt.

Die Regeln des Marathon-Weltrekords

Um den Guinness World Record für die längste gelaufene Strecke während einer Showmoderation einzufahren, muss Kai Pflaume exakt 42,195 Kilometer zurücklegen. Das entspricht der genauen Länge eines Standardmarathons. Damit die Sendung nicht unterbrochen wird, muss der 59-Jährige während seiner gesamten Moderationstätigkeit in Bewegung bleiben. Er läuft dabei im Studio oder in vorproduzierten Segmenten, um die geforderte Distanz zu absolvieren, ohne die Live-Qualität der Quizrunde zu gefährden.

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Ein offizieller Vertreter der Guinness World Records wird den Versuch begleiten, die Leistung überprüfen und zertifizieren. Pflaume selbst betont in seinen Äußerungen, dass dies eine enorme physische und mentale Belastung darstellt. Er erklärt, dass man einen sehr guten Tag benötige, um das Energielevel und die Konzentration über einen so langen Zeitraum hinweg hochzuhalten. Nur so könne ein gelingendes Zusammenspiel mit den Ratekapitänen Bernhard Hoëcker und Wotan Wilke Möhring gewährleistet werden.

Streckenbegleitung und sportliche Vorerfahrungen

Bei der Bewältigung der Strecke unterstützen ihn die erfahrenen Quiz-Profis Bernhard Hoëcker und Wotan Wilke Möhring. Beide fungieren in der Sendung als seine Streckenhelfer und stehen ihm im Studio zur Seite. Pflaume räumt ein, dass er bereits einige sportliche Challenges gemeistert hat, aber dieser spezifische Versuch sei eine völlig andere Art von Herausforderung. Es geht hier nicht nur um reine Ausdauer, sondern um die gleichzeitige Aufrechterhaltung der Moderationsqualitäten.

Der Moderator gilt im privaten sowie beruflichen Umfeld als erfahrener Läufer. Seine sportliche Qualifikation untermauert er mit konkreten Ergebnissen aus der Vergangenheit. Im April 2026 nahm er am London Marathon teil und bewältigte die Strecke in einer beachtlichen Zeit von 3:18:32 Stunden. Dieser neue persönliche Rekord war für ihn eine große Bestätigung intensiven Trainings. Er bezeichnete das Gefühl, nach Wochen und Monaten Vorbereitung die erhoffte Leistung auf der Straße zu erbringen, als unglaublich befriedigend.

Ergebnis und historische Bedeutung des Versuchs

Die Prognosen und Berechnungen gehen davon aus, dass Kai Pflaume die Distanz von 42,195 Kilometern in insgesamt 5 Stunden und 53 Minuten schafft. Sollte dies gelingen, bestätigt die offizielle Instanz den neuen Weltrekordstatus für den Moderator. Damit verbunden ist die historische Bedeutung, dass er sich als Guinness World Recordhalter in die Annalen der Fernsehgeschichte einreihen wird. Es handelt sich um einen einmaligen Versuch, Unterhaltung und Spitzensport im Fernsehen zusammenzuführen.

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Die ARD nutzt diese Chance, um die Tradition der Sendung mit modernen Elementen zu verbinden. Die Kombination aus Quiz, Live-Moderation und extremem Ausdauersport verspricht eine ungewöhnliche TV-Show. Für die Zuschauer bedeutet dies ab dem 2. November eine längere Bindung an die Marke Wer weiß denn sowas?. Die Frage, ob er im Studio die volle Marathon-Distanz schafft, bleibt bis zum Live-Start spannend. Die Antwort wird am 2. November im Fernsehen fallen.