Kai Pflaume startet Live-Marathon auf Wer weiß denn sowas

Kai Pflaume absolviert am 2. November live einen 42-km-Lauf im Studio von Wer weiß denn sowas. Sportexperten warnen vor extremen Gelenkbelastungen bei der ungewöhnlichen Stunt-Performance.

Der bekannte Moderator und Quizshow-Hauptdarsteller Kai Pflaume plant eine extreme körperliche Leistung für sein Publikum. Am 2. November zur 13. Staffel von "Wer weiß denn sowas" im Ersten will er während der Live-Sendung einen kompletten Marathon laufen. Die Show mit dem regelmäßigen Publikumszuspruch von mehr als 3,5 Millionen Zuschauern startet um 18 Uhr mit einer Doppelfolge.

Unmögliche Bedingungen im Studio

Kai Pflaume strebt an, die 42,195 Kilometer in einer Laufzeit von rund sechs Stunden zu bewältigen. Dazu muss er auf einer nur 30 Meter langen Rundstrecke im Studio laufen, was einer unglaublichen Anzahl von Runden entspricht. Im April 2026 absolvierte er den London Marathon in 3:18:32 Stunden und verbesserte damit seine persönliche Bestzeit. Die Voraussetzungen für das Studio-Unterfangen sind jedoch alles andere als ideal für einen Läufer.

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Um die enorme Distanz auf der kurzen Strecke zu bewältigen, muss Pflaume alle 30 Minuten die Laufrichtung wechseln. Diese Maßnahme soll helfen, die Belastung der Knie nicht zu einseitig und zu stark wirken zu lassen. Der Fokus der Vorbereitungen liegt daher besonders auf der körperlichen Stabilität. Der Moderator ist zuversichtlich, dass seine Kondition ausreicht, sieht die große Herausforderung jedoch in der notwendigen hohen Konzentration über die gesamten Stunden hinweg.

Warnungen von Sportwissenschaftlern

Prof. Ingo Froböse, Experte für Sportwissenschaft, stuft das Vorhaben als enorme physiologische und biomechanische Belastung ein. Bei einem Durchmesser von nur etwa 9,5 Metern entsteht eine permanente Kurvenlage, die den Körper unter starkem Stress hält. Durch die ständige Schräglage entstehen erhebliche Belastungsmomente, die einer X- oder O-Beinstellung ähneln. Besonders das Innenknie erfährt dabei eine dauerhafte Rotation und Kompression des inneren Meniskus.

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Auch Schienbeinkanten und das Außenbein werden durch die Drehbewegungen stark gereizt. Prof. Froböse warnt, dass der Richtungswechsel alle 30 Minuten das Problem zwar lindert, es aber nicht beseitigt. Die echte Erholung für die Gelenke sei nicht möglich, da Knorpel und Sehnen sich nicht schnell anpassen. Über rund 1.400 Runden summieren sich die Mikrotraumatisierungen des Knorpels und die Reizungen der Sehnenansätze erheblich.

Gesundheitliche Risiken und Guinness-Rekord

Die Belastungsspitzen treten auf, wenn die Muskulatur nach anderthalb bis zwei Stunden ermüdet. In diesem Zustand kann der Körper die Zentripetalkraft nicht mehr aktiv abfangen, wodurch das Verletzungsrisiko stark ansteigt. Die gleichzeitige Moderation der Show fordert dem Körper zusätzliches ab, da das Gehirn dauerhaft im High-Alert-Zustand verweilt. Die kontrollierte Atmung, die für das Laufen essenziell ist, wird durch das Sprechgeschäft verhindert.

Neben der physischen Anstrengung warnt Prof. Froböse vor einem potenziellen "Drehwurm-Effekt", der durch das ständige Kreisen im Studio entstehen kann. Er ist sich sicher, dass Pflaume auch wenn die körperliche Leistung gelingt, noch einige Wochen nach dem Lauf unter den Folgen leiden wird. Sollte die Distanz nicht vollständig bewältigt werden, droht dennoch ein Rekordversuch für die längste während einer Moderation zurückgelegte Strecke.

Offizielle Begleitung der Aufzeichnung

Zum Start der neuen Staffel am 2. November wird die Sendung live vor Ort aufgezeichnet. Eine Schiedsrichterin von Guinness World Records wird anwesend sein, um den Rekordversuch offiziell zu begleiten. Die Kombination aus Live-Moderation für mehr als 3,5 Millionen Zuschauer und der extremen sportlichen Dauerleistung stellt eine einzigartige Herausforderung dar, die Kai Pflaume im Studio allein bewältigen muss.