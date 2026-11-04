Kai Pflaume stellt Weltrekord auf: ARD-Quiz startet mit Marathon-Lauf

Die ARD-Qualzshow Wer weiß denn sowas kehrt mit einem neuen Moderator und einem Guinness-Weltrekord zurück. Kai Pflaume lief im Studio einen Marathon.

Seit dem 2. November läuft die beliebte ARD -Sendung "Wer weiß denn sowas?" wieder regulär im Ersten. Die Moderation übernahm Kai Pflaume, der die Show nach einer Pause von Alexander Bommes und der Quiz-Elite von "Gefragt - Gejagt" übernahm. Der Start in die neue Staffel war außergewöhnlich, da der Moderator einen offiziellen Guinness-Weltrekord innerhalb des Studios aufstellte.

Marathon-Rekord im Fernsehstudio

Kai Pflaume absolvierte während sechs Live-Ausgaben der Sendung eine komplette Marathondistanz. Dafür benötigte er insgesamt 5 Stunden, 53 Minuten und 21 Sekunden. Eine offizielle Vertreterin von Guinness World Records überwachte den gesamten Versuch vor Ort, um die Gültigkeit des Rekorde zu sichern.

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Die Produktion verwandelte das Hamburger Studio in eine Laufstrecke, wobei eine Runde rund dreißig Meter lang war. Insgesamt musste der Moderator mehr als 1400 Runden absolvieren, während er parallel dazu weiterhin das Format moderierte. Diese physische Leistung zog sofort die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich und wurde medial stark beachtet.

Erfolgreiche Einschaltquoten und Nutzung

Der ungewöhnliche Staffelauftakt zahlte sich für die ARD finanziell und rezipientenseitig aus. Bis zu 3,4 Millionen Interessierte verfolgten die Livesendungen im Fernsehen. Zusätzlich wurden die Folgen laut Sender hunderttausendfach in der Mediathek gestreamt, was auf ein hohes Interesse an der Content-Vielfalt schließen lässt.

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Auch die begleitende Interaktiv-App wurde intensiv genutzt, was die digitale Reichweite der Sendung unterstreicht. Die Kombination aus traditionellem Line-TV und digitalen Angeboten zeigt, wie die ARD ihre Zuschauerbindung in der modernen Medienlandschaft festigt. Die hohe Nutzerzahl bei der App bestätigt die strategische Ausrichtung auf interaktive Formate.

Änderungen im Ablauf und Fun Facts

Nach dem Weltrekord-Auftakt läuft "Wer weiß denn sowas?" nun wieder werktags um 18 Uhr im Ersten. Dies geschieht jedoch nicht ohne Änderungen im Vergleich zu früheren Staffeln. So war es bislang Tradition, dass Kai Pflaume dem Publikum zu Beginn jeder Sendung einen skurrilen Fakt aus Wissenschaft, Tierwelt oder Alltag präsentierte.

Den Fun Fact leitete er mit dem typischen Satz ein: "Wussten Sie eigentlich, dass…?". Dieser kleine Bonus zum Auftakt ist in der neuen Staffel nun gestrichen, wie auch Fans der Show auf Social Media aufgefallen ist. Ein Zuschauer wunderte sich bereits Anfang der Woche auf Facebook über das Fehlen dieser klassischen Einleitung.

Zukünftige Entwicklung der Quizshow

Die ARD hat bislang keine Erklärung für die Streichung der Fun Facts gegeben. Für einen Nutzer steht jedoch fest, dass man diese Elemente eigentlich gar nicht braucht, da die Sendung genug Informationen bietet. Die meisten Quiz-Fans scheinen erst einmal froh zu sein, dass die Show überhaupt zurück im Programm ist.

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Bereits seit 2015 läuft die Sendung im Ersten, was ihre lange Geschichte und Beliebtheit unterstreicht. Die Rückkehr nach der Pause von Alexander Bommes markiert einen neuen Abschnitt in der langen Laufzeit der Quizshow. Zuschauer müssen sich auf die neue Dynamik unter der Moderation von Kai Pflaume einstellen.