Kai Scheve und Mathilda Switala Replacing Lara Mandoki in 'Erzgebirgskrimi' - Detailed Description

Kai Scheve wird als Robert Winkler ermitteln, während Mathilda Switala als Janne Böhm fungiert wird, nachdem Lara Mandoki nach 7 Jahren aufgehört hat. Sie ermitteln gemeinsam mit Kai Scheve in ausgewählten Mordfällen, die voraussichtlich im ZDF im Jahr 2027 ausgestrahlt werden.

Bereits im Sommer 2025 verkündete, dass Lara Mandoki die Krimiserie " Erzgebirgskrimi " verlassen würde. Nun steht ihre Nachfolge fest. Die Schauspielerin Kai Scheve wird als Kommissär Robert Winkler in " Erzgebirgskrimi " fortan ermittelt, nachdem Lara Mandoki als Kommissarin Karina Szabo seit sieben Jahren vor der Kamera stand.

Mathilda Switala, bekannt aus dem Film "Matrix" und diversen Theaterstücken in Berlin, wird als Kommissarin Janne Böhm in "Erzgebirgskrimi" mitspielen und somit in Mandokis Fußstapfen treten. Mit Kai Scheve und Mathilda Switala ermitteln sie gemeinsam in den ausgewählten Mordfällen. Die Folgen werden voraussichtlich im ZDF im Jahr 2027 ausgestrahlt. Bis dahin dürfen sich die Zuschauer auf die siebzehnte Staffel freuen





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