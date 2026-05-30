Kailyn Lowry spricht über die Herausforderungen der Mutterschaft mit vier verschiedenen Vätern

Teen Mom-Star Kailyn Lowry offenbart in ihrem Podcast, wie die fehlende Unterstützung durch die Väter ihrer Kinder ihren Alltag prägt und warum Geld keinen Partner ersetzen kann.

Kailyn Lowry , bekannt aus der Reality-Serie ' Teen Mom ', hat in ihrem Podcast 'Barely Famous' offen über die Herausforderungen der Mutterschaft gesprochen, insbesondere darüber, wie sehr es ihre Erfahrung geprägt hat, dass ihre Kinder vier verschiedene Väter haben.

Die 31-Jährige, die selbst mit ihrer Mutter eine schwierige Beziehung hatte, betont, dass die Elternschaft selbst mit dem unterstützendsten Partner schon herausfordernd genug sei. Gehe man aber ohne Plan oder mit wenig Rückhalt in diese Lebensphase, fühle es sich schnell wie ein permanenter Überlebensmodus an. Sie reflektiert dabei ihre eigene Geschichte: Mit 17 Jahren wurde sie unerwartet schwanger von ihrem damaligen Freund Jo Rivera, mit dem sie heute einen 14-jährigen Sohn namens Isaac großzieht.

Später kamen Söhne von Chris Lopez (Lincoln und Lux) und 2023 Zwillinge von ihrem aktuellen Partner Elijah Scott hinzu. Lowry macht keinen Hehl daraus, dass die familiäre Konstellation nicht immer einfach ist. Sie gibt zu, dass ihr durch fehlende Unterstützung viele wichtige Momente mit ihren Kindern entgleiten. Feiertage wie Weihnachten oder Geburtstage, die eigentlich voller Magie sein sollten, bedeuten für sie oft puren Stress, wenn sie alles allein stemmen muss.

Statt besinnlicher Stunden mit der Familie erlebt sie Hektik und Erschöpfung, was sie als 'permanenten Überlebensmodus' beschreibt. die Podcasterin denkt dabei auch an durchwachte Nächte, nach denen direkt wieder Arbeit wartet. Sie betont, dass sie dank ihres Erfolgs zwar finanziell in der Lage ist, sich Hilfe zu organisieren, doch Geld könne keinen aktiven, präsenten Partner ersetzen.

Im selben Zuge gibt sie ein ehrliches Update zu ihrem Verhältnis mit ihrem ersten Kindsvater Jo Rivera, mit dem sie während der Highschool ihren Sohn Isaac bekam. Die gemeinsame Anfangszeit beschreibt sie als 'hart' und erinnert daran, dass sie damals beide noch Teenager gewesen seien. Rückblickend gesteht sie Jo zu, dass die Situation für beide überfordernd war, auch wenn sie sich lange mehr Einsatz gewünscht hätte.

Über mehrere Jahre liefen die Dinge zwischen den beiden deutlich harmonischer, doch heute zählt für sie vor allem eines: dass Jo für ihren gemeinsamen Sohn da ist.

'Mit wem du Kinder bekommst, macht die ganze Erfahrung aus', fasst die TV-Bekanntheit ihre aktuelle Haltung im Podcast zusammen. Diese Aussage unterstreicht die Bedeutung einer soliden Partnerschaft, insbesondere wenn mehrere Kinder im Spiel sind. Viele Fans unterstützen sie in dieser Ansicht, während andere anmerken, dass auch die eigene Einstellung und Resilienz eine große Rolle spielen.

Lowry selbst räumt ein, dass sie aus jeder Beziehung wertvolle Lektionen mitgenommen hat, aber der Mangel an Kontinuität und gemeinsamer Planung sie immer wieder vor neue Herausforderungen stellt. Sie appelliert an andere Eltern, sich frühzeitig Unterstützung zu suchen und offen über die eigenen Bedürfnisse zu sprechen, um nicht im Alltag unterzugehen. Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass viele Mütter und Väter ähnliche Erfahrungen teilen.

Kommentare wie 'Man kann nicht allein kämpfen' oder 'Es ist okay, Hilfe anzunehmen' zeigen, dass Lowry mit ihren Offenbarungen einen Nerv trifft. Abschließend macht sie klar, dass sie trotz aller Widrigkeiten stolz auf ihre Kinder ist und jeden Tag versucht, das Beste aus den gegebenen Umständen zu machen





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