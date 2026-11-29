'Ich hatte unfassbare Schmerzen!' – Palina und Julian Claßen sprechen jetzt erstmals über die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Amari.

lassen ihre Follower jetzt an den ersten Momenten mit ihrem Sohn Amari teilhaben und geben dabei auch persönliche Einblicke in die Geburt. Erst vor Kurzem durften die beiden ihren kleinen Nachwuchs auf der Welt begrüßen.

In einem gemeinsamenwaren die letzten Schwangerschaftstage alles andere als leicht: Sie befand sich bereits in der 42. Schwangerschaftswoche und fühlte sich körperlich zunehmend erschöpft.

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"Ich hatte unfassbare Schmerzen. Mir ging es gar nicht mehr gut. Und letztendlich haben wir uns dann für den Kaiserschnitt entschieden"stellt dabei klar, dass diese Entscheidung keineswegs spontan gefallen sei. Auch die Ärzte hätten ihnen zu einem Kaiserschnitt geraten.