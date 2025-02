Kaiserslautern und Hannover trennen sich nach Chance-Show im Remis

Trotz zahlreicher Chancen musste es am Ende ein torloses Remis zwischen Kaiserslautern und Hannover geben. Beide Mannschaften zeigten sich auf dem Betzenberg mit offensiv ausgerichtetem Spiel, aber die Chancen wurden nicht konsequent genutzt. Der FCK verpasst so den Sprung an die Spitze der Tabelle.

Kaiserslautern und Hannover trennten sich trotz eines Chancenfestivals 0:0 . 96 investierte insgesamt mehr und hatte zunächst die besseren Möglichkeiten, am Ende aber kam der FCK dem Sieg ganz nah. Auf dem Betzenberg schalteten beide Teams direkt den Vorwärtsgang ein, die beiden guten Chancen in der Anfangsviertelstunde resultierten allerdings durch einen gegnerischen Fehler, den weder Ritter auf der einen (10.) noch Ngankam (14.) auf der anderen Seite nutzen konnten.

In einer ausgeglichenen Partie fehlte es den Kontrahenten an Konsequenz im letzten Drittel, die dann gegen abwartende Rote Teufel die Niedersachsen mehr auf den Rasen brachten: Ngankam legte für Tresoldi auf, der aus zehn Metern drüber knallte (22.), Ngankam selbst flach aus 18 Metern knapp vorbei (26.). Der FCK verharrte weitgehend in Passivität, 96 investierte mehr und arbeitete weiter am 1:0. Das lag sowohl bei Gindorfs Lattenknaller (33.) als auch Tresoldis Abseitstor (36.) in der Luft. Auf der Gegenseite erlebte Lauterns Offensivspiel eine kurze Phase des Aufschwungs, in der Ache knapp vorbeiköpfte (38.) - eine Pausenführung wäre für die Anfang-Elf allerdings auch schmeichelhaft gewesen. Durchgang zwei begann abwechslungsreich: Ritter nach wenigen Sekunden und Ache (52.) lieferten ein Zeugnis größerer offensiver Aktivität des FCK, auf der anderen Seite blieb Hannover am Ball, Gindorf (49.), Ngankam (53.) und Tomiak (54.) näherten sich gegen den guten FCK-Keeper Krahl an. Die Breitenreiter-Schützlinge erhöhten ihr Chancenplus zunächst weiter: Matondo köpfte bei der bis dahin dicksten Gelegenheit völlig blank aus sechs Metern drüber (60.), Tresoldi wurde in letzter Sekunde von Elvedi am zielgerichteten Abschluss gehindert (64.). Nachdem Ritters Freistoß Zentimeter über den Balken gesegelt war (67.), sollte sich die absolut beste Chance ergeben: Halstenberg kam aus drei Metern völlig freistehend zum Kopfball, scheiterte aber an Krahls Fußabwehr (74.). In der kurzweiligen Partie hätten die Pfälzer in der Schlussphase fast das glücklichere Ende auf ihrer Seite gehabt: Doch Neumann klärte nach Wekessers Abschluss vor der Linie (90.+1), ehe Bauers Kopfball Zentimeter drüber rauschte (90.+4). Am Ende stand die Nullnummer der besseren Art und das vierte Remis für Hannover in Folge in den Büchern. Der FCK verpasst damit den zumindest vorübergehenden Sprung an die Spitze. Die Pfälzer spielen am Freitag beim HSV (18.30 Uhr), Hannover ist am Samstag Gastgeber von Paderborn (20.30 Uhr)





kicker_BL / 🏆 117. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Kaiserslautern Hannover 96 0:0 Remis Bundesliga Fußball

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schalke Remis gegen Braunschweig, Kaiserslautern hält AnschlussFC Schalke 04 startet in die Rückrunde mit einem 0:0 Unentschieden gegen Eintracht Braunschweig. Der 1. FC Kaiserslautern gewinnt gegen den SSV Ulm und hält Anschluss an die Tabellenspitze. Preußen Münster sichert sich einen wichtigen Sieg gegen Fürth im Abstiegskampf.

Weiterlesen »

Kaiserslautern und Hannover trennen sich unentschiedenDer 1. FC Kaiserslautern verpasst mit dem 0:0 gegen Hannover 96 den Sprung an die Tabellenspitze. Hannover bleibt trotz guter Chancen und einigen Glückmomenten im Rennen um die Top 3 der 2. Bundesliga.

Weiterlesen »

Kein Sieger bei Kaiserslautern gegen HannoverDer 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 spielten ein spannendes 0:0-Unentschieden in der 2. Fußball-Bundesliga.

Weiterlesen »

Zollfahndung Frankfurt am Main: Unerlaubte Ausfuhr von Pkws nach Russland in Millionenhöhe aufgedecktSchifferstadt / Frankfurt am Main / Kaiserslautern (ots) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und des Zollfahndung

Weiterlesen »

SSV Jahn belohnt sich nicht: Regensburger nutzen dicke Chancen gegen Hannover nichtDer Sport- und Schwimmverein Jahn Regensburg e. V. besteht in seiner heutigen Form seit dem 25. Mai 2000, als sich die Fußballabteilung des SSV Jahn 1889 Regensburg selbständig machte.

Weiterlesen »

Tarifverhandlungen: Busse und Bahnen stehen in Hannover stillHannover (lni) - Wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi fahren heute keine Busse und Bahnen der Üstra in Hannover. Der Warnstreik in Hannover hat

Weiterlesen »