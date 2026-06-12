Kakao: Trotz kurzfristiger Schwäche Preisanstieg ab 2026 erwartet

Die derzeitige Marktabschwächung bei Kakao wird als vorübergehend eingeschätzt. Reduzierte Überschussprognosen und das wachsende Risiko von ungünstigem Wetter durch El Niño in Westafrika deuten auf eine Verknappung und höhere Preise in der zweiten Jahreshälfte 2026 hin.

In dieser Woche steht Kakao im Mittelpunkt, da Schätzungen einen möglichen Rückgang der Lagerbestände vorhersagen, was langfristig zu Preisanstiegen führen könnte. Diese Prognosen stützen sich auf wachsendes Unbehagen über ungünstige Wetterbedingungen und Produktionsausfälle in der Elfenbeinküste und Ghana , den weltweit führenden Kakao produzenten.

Während die短期igen Kakaopreise schwächeln, deuten die fundamentalen Marktbedingungen auf einen deutlichen Aufwärtstrend in der zweiten Jahreshälfte 2026 hin. Der aktuelle Pessimismus wird von vorübergehenden Faktoren wie Nachfrageängsten, dem jüngsten Anstieg der ICE-Lagerbestände und temporär höheren Lieferungen aus der Elfenbeinküste getrieben.

Allerdings bleibt die übergeordnete Perspektive unverändert: die globale Kakaobilanz verengt sich, die westafrikanische Produktion verschlechtert sich und das Risiko für ungünstiges Wetter nimmt zu - insgesamt argues dies für steigende Kakao-Preise in der zweiten Hälfte von 2026. Die rückläufige Entwicklung bei Kakao-Futures lässt sich durch mehrere kurzzyklische Faktoren erklären. Erstens sind die Lagerbestände auf ICE-Börsen auf nahezu 3 Millionen Säcke angestiegen - ein Niveau, das seit Sommer 2024 nicht mehr erreicht wurde.

Dieser Aufbau ist teilweise auf verstärkte Verschiffungen aus der Elfenbeinküste zurückzuführen; bis Mitte Mai lagen die Lieferungen der Saison 2025/26 bei über 1,6 Millionen Tonnen, ein Plus von 1,3 % gegenüber dem Vorjahr. Das günstige Wetter während der Haupternte (September bis Februar) förderte diesen Anstieg. Auf der Nachfrageseite ging die Kakaovermahlung in reifen Märkten im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr zurück: in Nordamerika um 3,8 % und in Europa um 7,8 %.

Zudem lieferte Barry Callebaut, einer der größten Schokoladenhersteller, neue Prognosen, die eine langsamere Umsatzerholung erwarten lassen. Dies deutet darauf hin, dass die zuvor hohen Preise die Nachfrage gebremst haben könnten. Als Reaktion auf die zunehmende Volatilität hat Barry Callebaut eine strategische Verlagerung zu höherpreisigen Nischenprodukten angekündigt und sich von der großvolumigen, preissensitiven Produktion distanziert. Trotz der derzeitigen Schwäche am Kakaomarkt mehren sich die Anzeichen für eine Wende zum Positiven in der zweiten Hälfte 2026.

Mehrere Handelshäuser haben ihre Überschussprognosen für die Saison 2026/27 deutlich nach unten korrigiert. StoneX reduzierte seine Schätzung von 267.000 auf 149.000 Tonnen, die Rabobank von 328.000 auf 250.000 Tonnen. DieseRevisionen basieren auf wachsenden Sorgen über schlechte Witterung und Produktionsprobleme in Westafrika. Unzureichende Niederschläge und eine unterdurchschnittliche Cherelle-Bildung (junge Kakaofrucht) lassen auf eine schwächere Haupternte im späten Herbst schließen.

Hinzu kommt das wachsende Risiko eines El Niño-Phänomens. Die NOAA prognostiziert eine 82%ige Wahrscheinlichkeit für den Beginn im Juli, zu 96 % Wahrscheinlichkeit, dass es den gesamten Winter anhält, und schätzt das Risiko eines Super El Niño in der zweiten Jahreshälfte 2027 auf 67 %. El Niño bringt extreme Hitze und Dürre nach Westafrika und verschärft damit die bereits angespannten Anbaubedingungen. Zusammengefasst: Die aktuelle Marktschwäche ist auf vorübergehende, stimmungsbedingte Faktoren zurückzuführen.

Unverändert bleibt jedoch die langfristige Perspektive einer sich zusehends verknappenden globalen Kakaobilanz, die in ein Defizit mündet - und dies ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, da das größte Wetterrisiko seit Jahren auf eine bereits dürregeplagte und unterinvestierte westafrikanische Ernte einwirkt





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