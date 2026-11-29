Mit Schale oder ohne, mit dem Löffel oder dem Messer? Die Antwort hängt von Sorte und Reifegrad ab.

schmecken nach Aprikose, Honigmelone und Vanille zugleich. Nur weiß kaum jemand, wie man sie eigentlich isst. Die orangefarbenen Beerenfrüchte sind erst seit relativ kurzer Zeit flächendeckend im deutschen Handel zu finden.

Adstringenz beschreibt das pelzige Gefühl im Mund, das entsteht, wenn du Lebensmittel mit vielen Tanninen isst. Diese pflanzlichen Gerbstoffe stecken in der klassischen Kaki, die ursprünglich aus Ostasien stammt und äußerlich an eine Tomate erinnert. Auf leichten Druck gibt die Schale nachReife Kakis sind übrigens so weich, dass sie den Transport nicht überstehen. Deshalb bekommst du im Handel fast nur unreife Früchte, die du zu Hause nachreifen lassen musst.

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Aus der Kaki sind durch Kreuzungen weitere Sorten entstanden. Bei uns am bekanntesten sind Persimone und Sharonfrucht, und bei beiden gelten andere Regeln. Die Persimone, auch unter dem Markennamen Kaki Persimon verkauft, stammt aus Spanien. Du erkennst sie an der gelblicheren Farbe und der länglichen Form, während die klassische Kaki eher rund ist.