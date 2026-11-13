Kakteen sterben aus: Klimawandel und Dürren bedrohen 993 Arten in Amerika

Studie der University of Arizona zeigt: 69 bis 72 Prozent der Kakteengattungen verlieren bis 2100 ihre Lebensräume. Extremdürren verschärfen das Aussterberisiko dramatisch.

Das Überleben von fast zwei Dritteln der untersuchten Kakteen spezies ist durch den anthropogenen Klimawandel massiv gefährdet. Ein internationales Forschungsteam hat in einer umfassenden Analyse herausgefunden, dass der Anstieg extremer Wetterereignisse, insbesondere schwerer Dürren, die Überlebenschancen der Pflanzen drastisch reduziert. Die Untersuchung konzentrierte sich auf die Verbreitungsgebiete von 993 Kakteen spezies in Nord- und Südamerika und warnt vor einem katastrophalen Verlust an Artenvielfalt bis zum Ende des Jahrhunderts.

Datenbasis und Methodik der Untersuchung

Die Grundlage dieser Studie bildet ein enormer Datensatz, der insgesamt 648.316 Einträge umfasst. Das Team um Brian Enquist von der University of Arizona und Michiel Pillet von der University of South Florida erstellte diese Informationssammlung mithilfe wissenschaftlicher Quellen und der Beiträge von Bürgerwissenschaftlern des Projektes iNaturalist. Diese Zusammenstellung gilt nach Aussage der Forschenden als die bislang umfassendste kuratierte Sammlung zur Verbreitung von Kakteen überhaupt.

Extreme Dürren als entscheidender Faktor

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Bisherige Simulationen stützten sich fast ausschließlich auf Durchschnittswerte für Temperaturen und Niederschlagsmengen. Diese Methode ignoriert jedoch die Realität, der Organismen ausgesetzt sind, wie Brian Enquist und sein Kollege Michiel Pillet betonen. Der Klimawandel führt dazu, dass extreme Ereignisse häufiger auftreten, werden solche Ereignisse in groß angelegten Prognosen jedoch meist ausgeklammert, erklärt Pillet. Organismen müssen nicht nur mit Durchschnittswerten klarkommen, sondern vor allem extreme Bedingungen überstehen.

Die Einbeziehung schwerer Dürreperioden in die Modelle veränderte die Prognosen signifikant. Der Anteil der Arten, die geeignete klimatische Lebensräume verlieren, lag bei 58 bis 61 Prozent, wenn Dürren nicht berücksichtigt wurden. Wurden diese Extremereignisse in das Modell einbezogen, stieg dieser Wert auf 69 bis 72 Prozent. Besonders drastisch war der Anstieg bei dem Anteil der Arten, die voraussichtlich mehr als 80 Prozent ihres Lebensraums verlieren. Diese Schwelle entspricht einem der zentralen Kriterien der Roten Liste für die Einstufung einer Art als vom Aussterben bedroht.

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Regionale Hotspots des Artensterbens

Nicht alle Regionen sind gleichermaßen betroffen, doch einige Gebiete stehen vor einem massiven ökologischen Kollaps. Der größte Artenverlust droht im Nordosten Brasiliens, wo durchschnittlich 7,3 Arten in einer einzelnen Gitterzelle verloren gehen könnten. Im Vergleich dazu werden im Grenzgebiet von Chile und Argentinien 5,3 Arten pro Gitterzelle als gefährdet eingestuft. Im Südwesten Boliviens liegt der Wert bei 4 Arten.

Auch in Mexiko sind die Verluste gravierend. Im südlichen Zentralmexiko und in der Region Oaxaca drohen 3,2 Artenverluste pro Gitterzelle. Im übrigen Mexiko sind ebenfalls massive Einbußen zu erwarten, mit einer Ausnahme: Die mexikanische Pazifikküste könnte sich als Refugium erweisen. Dort wird sich die Anzahl der Arten nach den Berechnungen um 3,4 Arten pro Gitterzelle erhöhen. Diese Angaben stellen Durchschnittswerte über verschiedene Emissionsszenarien des Weltklimarats und unterschiedliche Berechnungsmodelle hinweg dar.

Ausbreitungskapazität und globale Implikationen

Ein wichtiger Aspekt der Modellierung betraf die Fähigkeit der Kakteen, ihr Verbreitungsgebiet anzupassen. In einem Szenario nahmen die Forscher an, dass sich die Arten bis zum Jahr 2100 innerhalb von 100 Kilometern um ihr heutiges bekanntes Verbreitungsgebiet ausbreiten können. Mitautor Lucas Majure von der University of Florida führt diese kurze Strecke als plausibel an, da die Generationszeiten vieler Kakteen lang und der Zeithorizont der Modelle kurz seien. Diese begrenzte Ausbreitung könnte den Pflanzen möglicherweise bessere Chancen bieten, geeignete neue Lebensräume zu finden.

Trotz der Anpassungsfähigkeit der Kakteen bleiben die Ergebnisse erschreckend hoch. Der Anteil der Arten, die voraussichtlich mehr als ein Viertel ihres geeigneten Lebensraums verlieren, lag zwischen 26 und 43 Prozent. Unter Einbeziehung der Dürren verdoppelte sich dieser Anteil auf 55 bis 58 Prozent. Obwohl sich die Studie spezifisch auf Kakteengewächse konzentriert, die als Paradebeispiele für dürrenangepasste Pflanzen gelten, gibt es laut den Autoren wenig Grund für die Annahme, dass diese Ergebnisse nur für Kakteen gelten. Die Wissenschaftler fordern daher dringend, Extremwetterereignisse stärker in zukünftigen Klimaprognosen zu berücksichtigen.