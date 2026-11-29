Nach seinem ersten DTM-Podest und dem Rookie-Titel ist Tom Kalenders Zukunft bei Landgraf ungewiss: Wie Mercedes-AMG die Zukunft des Youngsters sieht

Nach seinem ersten DTM-Podest und dem Rookie-Titel ist Tom Kalenders Zukunft bei Landgraf ungewiss: Wie Mercedes-AMG die Zukunft des Youngsters sieht - Bleibt Mercedes-AMG-Youngster Tom Kalender 2027 in der DTM?

Der 18-Jährige holte dieses Jahr auf dem Nürburgring als Zweiter seinen ersten DTM-Podestplatz,testete die Mercedes-AMG-Truppe zuletzt F1-Academy-Meisterin Doriane Pin und den Mexikaner Ricardo Escotto "Ich will in der DTM bleiben, weil es die höchste GT3-Serie ist, die es gibt", stellte er beim DTM-Finale in Hockenheim im Oktober im Gespräch mitKalender soll sich im DTM-Fahrerlager auch nach anderen potenziellen Cockpits umgeschaut haben, doch im Oktober schloss er den Einsatz mit einer anderen Marke aus.

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"Aktuell bin ich glücklich, wo ich fahre", meinte der Nachwuchsmann, der im AMG-Kader Juniorenstatus besitzt. Auch Thomas Jäger, der bei Mercedes-AMG als Sportlicher Leiter des DTM-Programms fungiert, stellt klar, dass Kalender bei der Marke mit dem Stern bleibt:"Wir werden auf alle Fälle mit ihm in irgendeiner Art und Weise weitermachen. Wenn es DTM ist, dann ist es gut. Und sonst aber in einer anderen Rennserie.