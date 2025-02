Kalex strebt MotoGP-Einstieg an

Der deutsche Hersteller Kalex ist der dominierende Player in den Moto3- und Moto2-Klassen und strebt nun den Aufstieg in die MotoGP an. Nach intensiven Gesprächen mit Yamaha über die Bereitstellung von Rolling-Chassis für die gemieteten YZR-M1-Motoren ist Kalex zuversichtlich, dass ein MotoGP-Engagement in naher Zukunft realisierbar wird.

Kalex , der deutsche Hersteller von Motorrädern, dominiert die Moto3- und Moto2 -Klassen mit sieben Moto3-Maschinen und 16 Moto2 -Bikes. Ein Aufstieg in die MotoGP rückt immer näher. Seit der Einführung der Claiming-Rule -Maschinen wird Kalex immer wieder mit der MotoGP-Klasse in Verbindung gebracht. Doch bis jetzt konnten die Moto2 -Teams Marc VDS Racing und HP Pons weder einen Startplatz sichern noch das nötige Budget aufbringen. Manchmal fehlte auch das leistungsstarke Motorenmaterial.

Kalex-Designer Alex Baumgärtel und sein Partner Klaus Hirsekorn (ihre Vornamen sind im Firmennamen zu finden) erklärten immer, dass man mit einer Vorlaufzeit von etwa sechs Monaten vom Startschuss bis zum ersten Roll-out auf der Rennstrecke rechnen müsste. Yamaha wünscht sich einen zuverlässigen Partner für die Herstellung der Rolling-Chassis für die gemieteten Yamaha-YZR-M1-Motoren, die pro Saison und Fahrer 800.000 kosten (wie jetzt bei Forward für Aleix Espargaró und Colin Edwards). «Wir führen derzeit einen Informationsaustausch mit Yamaha», erklärte Alex Baumgärtel beim Mugello-GP. «Mindestens wissen wir demnächst, wie der Motor genau aussieht. Wir werden in den nächsten Tagen die 3D-Daten bekommen. Das ist einmal ein Anfang. Jetzt können wir eine Konzeptstudie erstellen und über Lösungen nachdenken.» Kalex ist 2010 als Neuling in die Moto2-WM eingestiegen und hat 2011 mit Stefan Bradl den Fahrer-WM-Titel gewonnen, 2013 mit Pol Espargaró, dazu erstmals die Marken-WM. 2014 liegen nach sechs Rennen sieben Kalex-Fahrer in der WM unter den Top-Ten, darunter die ersten drei – Tito Rabat, Mika Kallio und Maverick Viñales. Jetzt muss Kalex abwarten, ob sich HP 40 Pons oder Marc VDS zu einem Aufstieg entschließen. Bei Pons will aber Maverick Viñales ein zweites Moto2-Jahr absolvieren. Marc VDS würde einen Startplatz bekommen, müsste aber auf den Dorna-Zuschuss (knapp 600.000 pro Fahrer und Saison, das ist TV-Geld, Auftrittsgeld und Spesen) verzichten, weil nur 22 Fahrer bezahlt werden. Auch Suzuki tritt 2015 ohne Dorna-Entschädigung an. Toprak Razgatlioglu sorgt in der Superbike-WM für Furore. Schon mehrmals stand ein Wechsel des zweifachen Weltmeisters in die MotoGP im Raum – dafür ist es jetzt vermutlich zu spät





