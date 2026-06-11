Kaley Cuoco erwartet ihr zweites Kind mit Tom Pelphrey

Kaley Cuoco, bekannt aus "The Big Bang Theory" und "The Flight Attendant", erwartet ihr zweites Kind mit ihrem Verlobten Tom Pelphrey. Das Paar verkündete die gute Nachricht auf Instagram und enthüllte auch gleich das Geschlecht des Babys.

Baby -News bei Kaley Cuoco (40)! Die Schauspielerin („ The Big Bang Theory “, „ The Flight Attendant ") erwartet ihr zweites Kind mit ihrem Verlobten Tom Pelphrey (43). Die frohe Nachricht verkündete das Paar jetzt auf Instagram – und verriet dabei auch gleich das Geschlecht des Baby s.

Auf ein paar herrlichen Familienfotos posieren Cuoco, Pelphrey und ihre dreijährige Tochter Matilda gemeinsam vor einer Torte mit der Aufschrift „It’s a …“. Ein angeschnittenes Stück des Gender-Reveal-Kuchens enthüllt die Überraschung: Das Innere der Torte ist pink. Damit ist klar: Das Paar bekommt erneut ein Mädchen. Dazu teilte Cuoco auch mehrere Aufnahmen mit Babybauch und schrieb: „Unsere kleine Familie zu vervollständigen, ist ein wahr gewordener Traum!

“ Die zweite Schwangerschaft sei „in vielerlei Hinsicht etwas turbulenter“, lässt die Schauspielerin ihre Fans außerdem wissen. „Aber wow, wir sind so dankbar für diesen Moment! “ Foto: kaleycuoco/Instagram. "Little Sissy on the way!

" – „Die kleine Schwester ist unterwegs“, freut sich „The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco. Dass weiterer Nachwuchs für das Paar ein Thema war, hatte sie bereits 2024 angedeutet. Damals erklärte sie in einem Interview dem Magazin „People“, dass die Hochzeitsplanung mit Pelphrey noch keine Priorität habe. Stattdessen könne erst noch ein weiteres Kind kommen.

„Wir machen alles in der falschen Reihenfolge“, sagte die Schauspielerin damals mit einem Lachen. Es gibt 12 Staffeln der US-Sitcom „The Big Bang Theory"- und sie wurden durch die Serie zu Mega-Stars: Kunal Nayyar (45, spielt Rajesh Koothrappali, v.l. ), Simon Helberg (45, Howard Wolowitz), Mayim Bialik (50, Amy Farrah Fowler), Jim Parsons (53, Sheldon Cooper), Kaley Cuoco (40, Penny) und Johnny Galecki (51, Leonard Hofstadter).

Die Schauspieler Kaley Cuoco und Tom Pelphrey („Jung und Leidenschaftlich – Wie das Leben so spielt") sind seit 2022 ein Paar und wurden von ihrer gemeinsamen Managerin Andrea Pett-Joseph verkuppelt. Angeblich war es Liebe auf den ersten Blick. Bevor sich das Paar im August 2024 verlobte, krönte die Geburt ihrer ersten Tochter Matilda am 30. März 2023 bereits ihre Liebe.

Nun wächst die Familie also weiter. Für Cuoco und Pelphrey geht damit ein Herzenswunsch in Erfüllung





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