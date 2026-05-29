Kali als geopolitische Machtfrage: Millennial Potash mit strategischem Potenzial

Kalidünger gewinnt als strategischer Rohstoff für die Ernährungssicherheit und Lieferkettenstabilität weltweit an Bedeutung. Das Unternehmen Millennial Potash Corp. entwickelt mit dem Banio-Projekt in Gabun einemuch versprechende Alternative zu den traditionellen Kaliproduzenten und adressiert damit Märkte in Afrika, Brasilien, den USA und Asien.

Kali dünger ist längst mehr als ein rein agrarpolitisches Thema geworden. Für China, Afrika, Brasilien und die USA rücken sichere Düngemittel - Lieferketten immer stärker in den geopolitischen Fokus.

Genau in diesen Kontext der Rohstofflogistik und Versorgungssicherheit passt das Unternehmen Millennial Potash Corp. mit seinem Banio-Potash-Projekt in Gabun. Bei strategischen Rohstoffen denken viele Anleger zuerst an Gold, Kupfer, Uran, Lithium oder Seltene Erden. Doch ein Rohstoff rückt zunehmend in den Mittelpunkt globaler Sicherheits- und Lieferkettenpolitik: Kali, international als Potash bekannt. Der Grund ist einfach: Ohne Kali keine moderne, ertragsstarke Landwirtschaft.

Fachlich gesprochen liefert Potash Kalium - einen der zentralen Pflanzennährstoffe, der Erträge, Pflanzengesundheit, Wassereffizienz und Widerstandsfähigkeit gegen Stress, Schädlinge und Krankheiten unterstützt. Ohne stabile Düngemittelversorgung wird Ernährungssicherheit schnell zu einer politischen und wirtschaftlichen Kernfrage. Genau hier setzt die Investmentstory von Millennial Potash Corp. (WKN: A3DXEK) an.

Das Unternehmen entwickelt in Gabun das Banio-Potash-Projekt - ein Kaliprojekt in einer Region, die strategisch hochinteressant ist: Afrika als wachsender Düngemittelmarkt, Brasilien als großer Agrar- und Kaliimportmarkt, die USA mit Blick auf Versorgungssicherheit und China als langfristig denkender Rohstoffakteur. Kali gehört neben Stickstoff und Phosphor zu den wichtigsten Pflanzennährstoffen. Damit ist Kali kein Luxusprodukt, sondern ein zentraler Bestandteil der globalen Lebensmittelproduktion.

Dass Potash in den USA inzwischen wieder auf der finalen Liste kritischer Mineralien steht, zeigt, wie stark sich der Blick auf Düngemittelrohstoffe verändert hat: Kali ist nicht mehr nur ein Agrarthema, sondern zunehmend Teil der Debatte über Versorgungssicherheit. Auch die Nachfrage spricht für die strategische Bedeutung des Sektors: Laut USGS lag der weltweite Kaliverbrauch in Düngemitteln 2025 bei geschätzten 41,6 Mio. Tonnen K2O nach 40,6 Mio. Tonnen im Vorjahr.

Bis 2029 erwartet die USGS einen Anstieg auf 45,3 Mio. Tonnen K2O. Besonders Asien und Südamerika werden als Regionen mit dem stärksten Verbrauchswachstum genannt. Gleichzeitig ist der Kalimarkt stark konzentriert. Nach BHP-Angaben beherbergen drei große Lagerstätten in Kanada, Russland und Belarus rund 70% der weltweiten Kaliproduktion nach Volumen.

Für Importländer entsteht daraus ein strukturelles Problem: Wenn ein lebenswichtiger Agrarrohstoff von wenigen Herkunftsregionen abhängt, können politische Spannungen, Sanktionen, Handelsstörungen oder Transportprobleme schnell zu strategischen Risiken werden. Genau deshalb schauen Regierungen, Agrarkonzerne und Investoren heute genauer auf neue Projekte außerhalb der klassischen Kaliregionen. Der Markt sucht nicht nur Mengen. Er sucht Diversifizierung, Verlässlichkeit und neue Lieferketten.

Das Banio-Projekt in Gabun bietet aus strategischer Sicht mehrere Vorteile. Ein Projekt mit Zugang zur Atlantikküste kann grundsätzlich verschiedene Absatzmärkte adressieren. Afrika selbst braucht mehr Düngemittel, um landwirtschaftliche Produktivität und Ernährungssicherheit zu verbessern. Brasilien zählt zu den wichtigsten Agrar- und Kaliimportmärkten weltweit.

Auch die Ostküste der USA kann perspektivisch ein relevanter Markt sein. Operativ arbeitet Millennial Potash (WKN: A3DXEK) bereits an der nächsten Projektstufe





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