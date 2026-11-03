Kali- und Salzbergwerk schließt: Land zahlt 130 Millionen Euro für Sicherung

Das ehemalige Kali- und Salzbergwerk in Sachsen-Anhalt wird stillgelegt. Das Land übernimmt die Sicherung der Grube mit Kosten von rund 130 Millionen Euro.

Das endgültige Aus für das frühere Kali- und Salzbergwerk ist nicht mehr aufzuhalten. Der Betreiber der dortigen Giftmülldeponie ist pleitegegangen, woraufhin der Betrieb eingestellt wurde. Alle Beschäftigten verlieren ihre Arbeitsplätze, und das Land muss nun erhebliche finanzielle Mittel bereitstellen, um die Anlage zu sichern.

Stilllegung und Insolvenz des Betreibers

Bis zum 31. Oktober hielten die Mitarbeiter den Betrieb noch aufrecht und sicherten die riesige Anlage. Parallel dazu suchte der Insolvenzverwalter Prof. Dr. Lucas Flöther nach einem neuen Investor. Obwohl es Interessenten gab, scheiterte ein Abschluss. Seit einigen Tagen steht das Bergwerk still und nimmt keine Abfälle aus Müllverbrennungsanlagen oder der Industrie mehr an.

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Rolle des Landesamts für Geologie und Bergwesen

Prof. Dr. Lucas Flöther erklärte gegenüber BILD, dass das Land Sachsen-Anhalt im Wege der Ersatzvornahme handeln kann, um die Grube zu sichern und zu überwachen. Dies bedeutet, dass das Land notwendige Arbeiten selbst veranlassen muss, falls der eigentliche Verantwortliche dies nicht mehr tun kann. Eine entscheidende Rolle spielt dabei das Landesamt für Geologie und Bergwesen (LAGB).

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Kostenexplosion durch Hohlräume und Gebirgsschläge

Nancy Eggeling, Sprecherin des Wirtschaftsministeriums, bestätigte, dass das LAGB die notwendigen Maßnahmen zur Sicherung und dauerhaften Verwahrung vorbereitet. Eine frühere Hochrechnung bezifferte den Aufwand auf rund 130 Millionen Euro. Diese Summe muss über einen längeren Zeitraum erwartet werden. Die Grube erstreckt sich über rund 14 Quadratkilometer, was einer Fläche von etwa 2000 Fußballfeldern entspricht.

Geschichte und Risiken der Grubenanlage

Von 1905 bis 1982 wurden dort Kali und Steinsalz abgebaut. Zurück blieben riesige Hohlräume in mehreren Hundert Metern Tiefe, die stabilisiert werden müssen, um Menschen über der Erde zu schützen. Deshalb werden die Hohlräume verfüllt. Zuletzt kam es 1996 zu schweren Gebirgsschlägen, was die Notwendigkeit der Sicherungsarbeiten unterstreicht.