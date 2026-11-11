Kalicki fällt Bob-WM-Winter wegen Meniskusriss aus

Bob-Weltmeisterin Jessica Kalicki muss die Saison 2026/27 verletzungsbedingt pausieren. Ein Meniskusriss verhindert den Einsatz, doch sie plant ein Comeback.

Die deutsche Bob-Pilotin Jessica Kalicki wird in der laufenden Wintersaison nicht am Start sein können. Die 29-jährige Weltmeisterin hat bekanntgegeben, dass eine schwere Knieverletzung ihre Teilnahme an den Rennen im Winter verhindert. Damit ist ihre Spielzeit für das Jahr 2026 und 2027 vorzeitig beendet, obwohl sie sich große Ziele gesetzt hatte.

Schwerer Rückschlag durch Meniskusriss

Der Ausfall ist auf einen Meniskusriss zurückzuführen, den Kalicki während eines Trainingslagers zugezogen hat. Der Sportlerverband TuS Eintracht Wiesbaden bestätigte diese Diagnose auf seiner offiziellen Website. Kalicki selbst beschrieb den Moment als schockierend und emotional belastend. Sie gab an, nach Erhalt der Diagnose völlig fertig gewesen zu sein und nun ihre Ambitionen für die aktuelle Saison aufgeben zu müssen.

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Bereits im Juli dieses Jahres bereitete ihr der Meniskus Probleme. Die jetzt festgestellte Verletzung stellt jedoch einen schwerwiegenden Rückschlag dar. Um langfristige Schäden zu vermeiden, entscheidet sie sich gegen einen Einsatz. Ihre Priorität liegt eindeutig auf der vollständigen Heilung des Knies, statt kurzfristiger sportlicher Erfolge.

Strategie gegen künstliches Gelenk

Kalicki argumentiert mit ihrer Altersstruktur und der Notwendigkeit einer schonenden Behandlung. Mit 29 Jahren will sie keinen künstlichen Kniegelenksersatz benötigen, wenn sie in einigen Jahren noch aktiv sein möchte. Sie erklärte gegenüber dem Hessischen Rundfunk, dass sie kein künstliches Knie haben wolle. Daher verzichtet sie bewusst auf den Wettkampfeinsatz in diesem Winter.

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Diese Entscheidung steht im Kontrast zu früheren Leistungen. Im Jahr 2023 feierte Kalicki ihren größten Karriereerfolg. In St. Moritz wurde sie im Zweierbob zur Weltmeisterin gekürt. Zwei Jahre später gewann sie bei der Weltmeisterschaft in Lake Placid die Silbermedaille. Im vergangenen Winter erreichte sie bei den Olympischen Winterspielen in Norditalien den fünften Platz und verpasste knapp eine Medaille.

Zukunftsperspektive nach Genesung

Trotz der aktuellen Niederlage schließt Jessica Kalicki ein vorzeitiges Karriereende aus. Nach den Olympischen Spielen hatte sie zwar über einen Rücktritt nachgedacht, entschied sich aber damals für einen weiteren Versuch. Jetzt verschiebt sich dieser Plan um zwei Jahre. Sie beabsichtigt, nach der vollständigen Rehabilitation im nächsten Winter erneut anzutreten.

Die neunfache Weltcup-Siegerin bleibt ihrem Sport treu. Das Ziel ist klar definiert: Erst nach überstandener Verletzung soll die Laufbahn fortgesetzt werden. Der Fokus liegt nun vollständig auf der Physiotherapie und der Wiederherstellung der Bewegungsfähigkeit. Fans und Verbände warten auf ihr Comeback in der kommenden Saison.