Kalifornien Briefwahl: Trump-Regierung verliert vor Bundesrichter James Boasberg

Ein Bundesrichter hat die Klage der US-Regierung gegen kalifornische Briefwahlregeln abgewiesen. Die Forderung nach separater Lagerung von 20.000 Stimmzetteln wurde als verfassungswidrig eingestuft, während sich der politische Kampf um die Midterms zuspitzt.

Eine wichtige juristische Niederlage hat die Regierung von US-Präsident Donald Trump im Streit um die Briefwahl in Kalifornien kassiert. Bundesrichter James Boasberg hat eine Klage der Exekutive abgewiesen, die darauf abzielte, 20.000 Stimmzettel aus Bundeswahlkreisen im US-Bundesstaat Kalifornien gesondert aufzubewahren. Richter Boasberg begründete seine Entscheidung damit, dass die Forderungen der Bundesregierung in einem klaren Widerspruch zur US-Verfassung stehen und die verfassungsrechtliche Zuständigkeit der Bundesstaaten für die Ausgestaltung von Wahlregeln missachten.

Juristische Abweisung wegen Verfassungswidrigkeit

Die Kernentscheidung von Bundesrichter James Boasberg fällt in einem Zeitraum, in dem die US-Regierung kurz zuvor noch versucht hatte, den Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten um eine einstweilige Verfügung anzurufen. Die Verwaltung unter Präsident Donald Trump warnte vor mutmaßlich unrechtmäßig abgegebenen Stimmen, wobei sie sich auf den Fall konzentrierte, dass Stimmzettel möglicherweise an Personen ausgegeben worden sein sollen, die keine US-Staatsbürger sind. Bei Bundeswahlen im Land ist die Teilnahme ausschließlich für in den USA eingebürgerte Bürger erlaubt.

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Richter Boasberg stellte in seiner schriftlichen Begründung klar, dass die exekutive Machtübernahme in diesem Bereich gegen die Wahlklausel der Verfassung verstößt. Diese Klausel legt die Befugnis, Wahlregeln festzulegen, allein bei den Bundesstaaten und dem US-Kongress. Die US-Regierung hatte ursprünglich argumentiert, dass bei den Stimmzetteln ein hohes Risiko bestehe, dass sie von Nicht-Staatsbürgern ausgefüllt wurden und daher bis zur Klärung der Identität gesichert werden müssten. Diese Auffassung wurde vom Bundesrichter als unrechtmäßiger Eingriff in die staatliche Hoheit zurückgewiesen.

Politische Strategien vor den Midterms

Kurz vor den entscheidenden US-Zwischenwahlen widmete sich der Republikaner Donald Trump intensiv Projekten nahe dem Weißen Haus, um sein politisches Prestige zu stärken. Bei einer überraschend detaillierten Präsentation erwähnte er die Renovierung des Reflecting Pools am Lincoln Memorial. Später in seiner Rede betonte der US-Präsident angebliche Erfolge in den Verhandlungen mit dem Iran sowie Verbesserungen bei der Bekämpfung der Kriminalitätsrate, ehe er wieder auf das Thema des Reflecting Pools zurückkehrte.

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In einer anderen Szene einer Wahlveranstaltung wiederholte Donald Trump seine Unterstützung für die landwirtschaftliche Bevölkerung mit den Worten, er liebe die Farmer. Diese Aussage umrahmte er mit Ankündigungen finanzieller Zusagen im Wert von über 15 Milliarden US-Dollar. Ziel war es, den massiven Unmut in der Branche wegen gestiegener Preise für Diesel und Dünger zu besänftigen, da diese Gruppe traditionell eine wichtige Stammwählerschaft der Partei des Präsidenten darstellt.

Parallel dazu hat die US-Regierung von Präsident Donald Trump einen Tag vor den Parlamentswahlen den Obersten Gerichtshof angerufen, um die vorläufige Trennung der umstrittenen Stimmzettel zu erzwingen. Die Regierung warf den Behörden in Kalifornien vor, die Regeln nicht strikt genug durchzusetzen. In einem Dokument ging die Verwaltung davon aus, dass die Identität der Abstimmenden bei mehr als 20.000 möglichen Fällen noch nicht hinreichend geklärt sei, was zu gerichtlichen Niederlagen in niedrigeren Instanzen geführt hatte.

Wirtschaftliche Interessen und Sicherheitsbedenken

Ein starkes politisches Signal sentet auch der US-Autoverband AAI, der ein dauerhaftes Verbot für chinesische Fahrzeuge in den Vereinigten Staaten fordert. John Bozzella von der Alliance for Automotive Innovation (AAI) begründete diesen Schritt mit dem Schutz des US-Marktes vor einer Flut chinesischer Importe, die ein erhebliches Überwachungsrisiko bergen sollen. Zudem würden etablierte Hersteller benachteiligt, die über Generationen hinweg in amerikanische Standorte investiert haben.

Die Gruppe vertritt fast alle großen Autobauer in den USA, darunter General Motors, Toyota und Volkswagen. Im September hatte sich ein parteiübergreifender Zusammenschluss im US-Senat darauf geeinigt, die beschleunigte Verabschiedung einer entsprechenden Maßnahme auf den November zu verschieben, um mehr Zeit für Debatten und Abstimmungen zu haben.

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Medienresonanz und politische Umbrüche

Die Einschaltquoten bei dem konservativen US-Sender sind vor den Midterms deutlich zurückgegangen. CEO Lachlan Murdoch erklärte am Montag bei einer Veranstaltung zur Vorstellung der Quartalszahlen, dass er als Hauptgrund eine zunehmende Nachrichtenmüdigkeit sieht. Er führte aus, dass das Unternehmen ähnliche Trends bereits während der Midterms der Amtszeit von US-Präsident Georg W. Bush beobachtet habe, was auf eine allgemeine Erschöpfung der Wählerschaft hindeuten könnte.

In Michigan hat demokratischer Senatskandidat Abdul El-Sayed laut eigenen Angaben in den vergangenen 24 Stunden 2,4 Millionen US-Dollar an Wahlspenden erhalten. Diese finanzielle Unterstützung kam, nachdem seine ehemalige Vorwahlkonkurrentin, die US-Abgeordnete Haley Stevens, ihre Unterstützung für El-Sayed zurückgezogen und öffentlich den Republikaner Mike Rogers unterstützt hatte, was die politische Landschaft im Bundesstaat zusätzlich aufmischt.

Der verschlafene Fischerort Petersburg im Südwesten Alaskas ist ins Zentrum der politischen Aufmerksamkeit gerückt. Hier wohnt der frühere Grundschullehrer Daniel J. Sullivan Jr., der als Außenseiter kandidiert und potenziell den Republikanern von Präsident Donald Trump die Mehrheit im Senat verwehren könnte. FBI-Agenten befragten nun Einwohner, die Geld für Sullivan Jr. gespendet haben, wobei die Republikaner vermuten, er trete nur an, um dem Amtsinhaber Dan S. Sullivan Stimmen abspenstig zu machen und der Demokratin Mary Peltola zum Sieg zu verhelfen, was beide Kandidaten bestreiten.

Am Dienstag werden die Amerikaner einen Großteil des US-Kongresses neu wählen, darunter alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Sitze im Senat. Die Republikaner könnten ihre knappe Mehrheit in beiden Kammern verteidigen oder verlieren. In Vorbereitung auf ein mögliches Machtverschieben hat Donald Trump erklärt, bereit zu sein, Elon Musk und enge Mitarbeiter vorsorglich zu begnadigen, falls die Demokraten bei den Zwischenwahlen den Kongress erobern.