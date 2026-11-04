Kalifornien lehnt Superreichen-Steuer ab: Wahlergebnis und politische Folgen

Kalifornien stimmt gegen Proposition 40. Die Steuer auf Milliardäre scheitert, was politische Konsequenzen für die USA und internationale Märkte hat. Hier ist der Bericht.

Die Bewohner des US-Bundesstaates Kalifornien haben sich mit deutlichem Mehrheit in einer Volksabstimmung gegen die Einführung einer neuen Vermögenssteuer für die Superreichen ausgesprochen. Laut Berichten der Zeitung "Los Angeles Times" zeichnete sich bei dieser Abstimmung über den so genannten Vorschlag " Proposition 40" eine klare Niederlage für die Befürworter ab. Die Kalifornier konnten darüber entscheiden, ob Milliardäre im Bundesstaat eine einmalige Abgabe von fünf Prozent auf ihr Gesamtvermögen leisten sollen.

Detailanalyse der Steuerinitiative

Hinter diesem legislative Vorstoß mit der Bezeichnung "Proposition 40" standen eine Koalition aus der Demokratischen Partei in Kalifornien, verschiedenen Gewerkschaften sowie dem linksgerichteten US-Senator Bernie Sanders. Das erklärte Ziel der Initiatoren war es, die durch die neue Steuer generierten Einnahmen in das Gesundheitssystem Medicare für ältere und bedürftige Bürger des Staates zu investieren. Die Steuer würde sich an rund 200 Milliardären orientieren, die in Kalifornien ihren Hauptsitz oder ihren Wohnsitz haben und somit direkt von dieser Maßnahme betroffen gewesen wären.

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Reaktion der politischen Akteure

Die demokratischen Politiker und die beteiligten Gewerkschaften sahen in dieser Steuer eine notwendige Maßnahme zur finanziellen Stabilisierung des öffentlichen Gesundheitswesens. Senator Bernie Sanders hatte die Initiative als Teil seiner breiteren Kampagne für mehr wirtschaftliche Gerechtigkeit unterstützt. Trotz der starken Unterstützung durch die etablierte Partei in Kalifornien und prominente nationale Figuren scheiterte die Abstimmung an der ablehnenden Haltung der Wählerbasis im bevölkerungsreichsten Staat der USA.

Auswirkungen auf Märkte und Kongress

Die Ergebnisse der Midterm-Wahlen in den USA, zu denen diese Abstimmung in Kalifornien gehörte, haben auch überstaatliche Auswirkungen. Der demokratische Sieg bei den Zwischenwahlen gibt den europäischen Aktienmärkten neuen Auftrieb. Besonders Aktienwerte im Bankensektor und im Bereich der Erneuerbaren Energien profitieren von der Hoffnung auf eine veränderte Politik der USA unter einem Kongress in demokratischer Hand. Der Dax und der EuroStoxx50 notierten gegen Mittag jeweils rund 1,5 Prozent höher. Zu den größten Gewinnern zählte ein Index mit einem Plus von fast 4,5 Prozent.

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Michael Field, Aktienstratege bei Morningstar, erläuterte, dass die demokratische Mehrheit im Kongress die Möglichkeiten der US-Regierung begrenzt, europäischen Banken in den USA Auflagen aufzuerlegen oder Sanktionen gegen sie zu verhängen. Zudem legten Aktien von Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien stark zu, darunter die Branchenführer Vestas, Orsted und Nordex, deren Papiere um rund 5,5 bis 7,5 Prozent an Wert gewannen, nachdem sie unter der vorherigen Politik von Präsident Donald Trump gelitten hatten.

Weitere politische Entwicklungen

Nicht nur in Kalifornien und bei der Steuerfrage zeigten sich deutliche Tendenzen. In Washington D.C., das kein regulärer Bundesstaat ist, stimmten die Bürger mit großer Mehrheit für das Verbot der Herstellung und des Verkaufs von Enten- und Gänsestopfleber. Unter dem französischen Namen "foie gras" ist diese Delikatesse auch in den USA bekannt. Zur Herstellung wird Enten und Gänsen massenhaft kalorienreiche Nahrung durch ein Rohr in den Magen gepresst, was die Leber stark anschwellen lässt. In Deutschland ist die Herstellung bereits verboten, der Verkauf und Import jedoch nicht.

US-Präsident Donald Trump kündigte an, von seinem Vetorecht Gebrauch zu machen, um in seiner restlichen Amtszeit die Politik zu gestalten. Er verfüge über diese "ultimative Macht", sagte er im Gespräch mit dem Portal "Politico". Zugleich kündigt er an, mit den Demokraten zusammenarbeiten zu wollen. "Ich will nicht nur für zwei Jahre dasitzen und gegen alles ein Veto einlegen." Die demokratische Mehrheit in beiden Parlamentskammern erschwert Trump das Regeln jedoch erheblich, da für die Überstimmbung eines Vetos eine Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern nötig wäre, die die Demokraten allein nicht erreichen können.