Kaliforniens Gouverneur Newsom beschuldigt Trump der politisch motivierten Justizverfolgung

Gouverneur Gavin Newsom wirft Präsident Donald Trump vor, Ermittlungen gegen ihn und seine Frau aus politischen Gründen eingeleitet zu haben. Newsom spricht von einer Abschussliste und einem Missbrauch der Justiz.

Kalifornien s Gouverneur Gavin Newsom erhebt schwere Vorwürfe gegen US-Präsident Donald Trump . In einem Video behauptet Newsom, Ermittlungen gegen ihn und seine Frau seien politisch motiviert und von Trump initiiert worden.

Er spricht von einer Abschussliste und bezeichnet Trump als korruptesten Präsidenten der amerikanischen Geschichte. Newsom betont, nichts zu verbergen zu haben und werde nicht zurückweichen. Das US-Justizministerium äußerte sich zunächst nicht. Einem Medienbericht zufolge gibt es tatsächlich mehrere bundesweite Untersuchungen, darunter eine zu Steuerangelegenheiten von Newsoms Ehefrau, die nach Hinweisen von Whistleblowern in Kalifornien eingeleitet wurden.

Die politische Führung in Washington soll nach Angaben eines Insiders nicht an der Entscheidung beteiligt gewesen sein. Newsom vergleicht seinen Fall mit Ermittlungen gegen frühere politische Gegner Trumps wie James Comey, Letitia James, John Brennan und Jerome Powell. Im Zuge der angespannten Beziehungen zwischen Kalifornien und der Bundesregierung hat Trump bereits mehrfach Druck auf den demokratisch regierten Bundesstaat ausgeübt, etwa in Umweltfragen, bei Waldbrandhilfen und in kulturellen Fragen. Kalifornien hat mit zahlreichen Klagen gegen die Bundesregierung reagiert





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