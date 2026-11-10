Kalifornier lehnen Milliardärssteuer in Volksentscheid ab

Die Wähler in Kalifornien haben die Proposition 40 zur Besteuerung von Superreichen mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Gegenüber den erhofften hundert Milliarden Dollar Einnahmen warnen Studien vor Steuerausfällen durch Abwanderung. tech-Chefs nutzen neue Strategien, währeNd die politische Debatte über Gerechtigkeit und Mobilität anhält.

Ablehnung der Milliardärssteuer in Kalifornien

Die Wähler des US-Bundesstaates Kalifornien haben sich in einer am 3. November 2026 durchgeführten Volksabstimmung gegen die Einführung einer einmaligen Sonderabgabe für Superreiche ausgesprochen. Die Vorlage, die unter der Bezeichnung Proposition 40 bekannt wurde, scheiterte deutlich. Nach Auszählung der meisten Stimmen stimmten rund 55,2 Prozent der abgegebenen Stimmen gegen die Maßnahme, während nur etwa 44,7 Prozent für die Besteuerung votierten. Die Agentur Associated Press meldete einen Anteil von 47,2 Prozent zugunsten der Steuer, was ebenfalls einen klaren Mehrheitsverlust für die Befürworter darstellte. das Ausgang zeichnete sich bereits am Vorabend der Abstimmung ab, als das Nein-Lager nach Auszählung von etwa sechzig Prozent der Stimmen mit einer Mehrheit von fünfundfünfzig Komma sechs Prozent in Führung lag. Die Ablehnung markiert einen klaren Verzicht auf eine finanzielle Quelle, die ursprünglich zur Schließung von Haushaltslöcken im öffentlichen Sektor beitragen sollte.

Der gescheiterte Vorschlag sah eine einmalige Abgabe von fünf Prozent des Nettovermögens für alle Einwohner Kaliforniens vor,deren Reichtum mindestens eine Milliarde US-Dollar betrug. Zu diesem Zeitpunkt lebten im Bundesstaat rund zweihundert bis zweihundertfünfzig Milliardäre, die über ein Gesamtvermögen von etwa 2,3 Billionen US-Dollar verfügten. Die Befürworter der Maßnahme, darunter prominente Ökonomen wie Gabriel Zucman und Emmanuel Saez, argumentierten, dass die Abgabe rund hundert Milliarden US-Dollar an Einnahmen generieren würde. Ein erheblicher Teil dieser Mittel sollte dem Gesundheitswesen zugutekommen, da Kalifornien aufgrund des Rückzugs von Fördergeldern durch die republikanisch geführte Bundesregierung in Washington mit massiven Finanzierungslücken konfrontiert war. Zusätzlich waren Finanzierungsbeiträge für das Bildungssystem und Programme zur Lebensmittelhilfe geplant, um soziale Ungleichheiten zu lindern. kritiker und Forscher, unter anderem von der Stanford University, bezweifelten jedoch die realistische Höhe der Einnahmen und schätzten die tatsächliche Rendite auf maximal dreißig Milliarden US-Dollar ein.

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Steuerflucht und Strategien der Superreichen

Ein zentrales Argument der Gegner war die befürchtete Abwanderung von Kapital und Wohlhabenden,die bereits vor der Abstimmung deutlich geworden war. Studien ergaben,dass mehrere Milliardäre Schritte unternommen hatten, ihren offiziellen Wohnsitz aus Kalifornien zu verlagern, um der Steuer zu entgehen. Die Google-Gründer Sergey Brin und Larry Page erwarben beispielsweise Anwesen in Florida, einem Bundesstaat ohne staatliche Einkommensteuer und politischen Hochburg der Republikaner. Der Investor Peter Thiel sowie weitere vermögende Personen zogen ebenfalls fort oder bereiteten Umzüge vor. Zusammen verfügten die sieben nachgewiesenen Abwanderer über ein Vermögen von rund 540 Milliarden US-Dollar, was fast dreißig Prozent des ursprünglich besteuerten Kapitals entspricht. Diese Abwanderung könnte Kalifornien nicht nur die geplanten Steuern, sondern ebenfalls künftige jährliche Einkommensteuern in Höhe von mehreren Milliarden US-Dollar kosten, was laut wirtschaftswissenschaftlichen Analysen zu einem langfristigen negativen fiskalischen Saldo führen würde.

Die Superreichen reagierten auf die Bedrohung der Steuer mit unterschiedlichen Strategien. Während einige den Umzug in steuerfreundlichere Bundesstaaten wie Texas oder Florida in Betracht zogen, griffen andere auf komplexe Finanzinstrumente zurück. Der CEO von Meta,Mark Zuckerberg, kündigte eine Änderung der Aktienstruktur seines Unternehmens an. durch eine neue Aktienklasse ohne Stimmrechte wollte er die Liquidität erhöhen, um im Bedarfsfall Anteile veräußern zu können, um die Steuer zu begleichen, ohne dabei seine Kontrolle über das Unternehmen zu verlieren. Im Kontrast dazu erklärte Jensen Huang, der CEO des Chipkonzerns Nvidia, öffentlich, dass er nicht beabsichtige, den Bundesstaat wegen der Steuer zu verlassen. Die Debatte zielte auch auf das allgemeine US-Steuersystem ab, das es Vermögenden häufig ermöglicht, ihr reichhaltiges Einkommen durch mit Aktien besicherte Kredite steuerfrei zu beziehen, anstatt ihr Vermögen tatsächlich zu veräußern,woraufhin erst Kapitalertragssteuern fällig würden.

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Heftiger Wahlkampf und politische Folgen

Der Volksentscheid war von einem intensiven und teuren Wahlkampf geprägt, bei dem sich die finanzielle Überlegenheit des Nein-Lagers zeigte. Die Gegner der Milliardärssteuer sammelten etwa zehnmal so viel Geld wie die Befürworter. allein Sergey Brin spendete mehr als hundert Millionen US-Dollar an Organisationen, die sich gegen die Proposition 40 einsetzten. Diese Mittel flossen unter anderem in eine umfassende Medienkampagne, die das Fernsehen und digitale Plattformen mit Werbespots gegEn die Abgabe füllte. Die Kampagne schürte die Angst vor einer weiteren Abwanderung der wirtschaftlichen Leistungsträger und warf den Befürwortern vor, die Unternehmertum und Innovation im Bundesstaat schädigen zu möchten. Kalifornien hat bereits heute einen der höchsten Steuersätze der Nation, wobei der Spitzensteuersatz für Einkommen bei 13,3 Prozent liegt, was die Sensibilität der Bevölkerung für zusätzliche Lasten erhöht.

Die Ablehnung der Steuer hat politische Auswirkungen, die über den Bundesstaat hinausreichen. befürworter wie der demokratische Senator Bernie Sanders hatten jahrelang gegen die Konzentration von Reichtum gekämpft, doch die Praxis zeigte, dass politische Kampagnen gegen Superreiche deren Abwanderung beschleunigen können. Vergleiche mit europäischen Ländern wie Frankreich, Norwegen oder Großbritannien verdeutlichen, dass hohe Steuern auf Vermögende oft zu signifikanten Auswanderungswellen führen. In Kalifornien ist die Hürde für Umzüge gering, da keine Sprachbarriere besteht und andere Bundesstaaten als attraktive Alternativen dienen. Ökonomen betonen, dass nicht nur die Steuer selbst, sondern bereits die langjährige politische Rhetorik und die Androhung hoher Abgaben die wirtschaftlichen Grundlagen des Staates belasten können. Während die Millionäre und Milliardäre flexibel reagieren und ihren Lebensmittelpunkt verschieben können, bleibt die breite Bevölkerung mit den strukturellen Folgen der gestrichenen Einnahmen konfrontiert, was die Debatte über Steuergerechtigkeit und Mobilität von Reichtum in den USA neu entfacht.