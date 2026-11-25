Kalifornischer Surfer entkommt Hai um Haaresbreite
Zuerst hält der Kalifornier Jack Canigiula den Schatten unter seinem Surfbrett für einen Wal. Doch dann rammt ihn ein Weißer Hai. Wie gefährlich die Situation war, zeigen die Spuren auf seinem Surfbrett.
Die kalifornische Küste ist bei Surfern sehr beliebt. Auch Weiße Haie werden dort immer häufiger gesichtet. Zuerst hält der Kalifornier Jack Canigiula den Schatten unter seinem Surfbrett für einen Wal.
Doch dann rammt ihn ein Weißer Hai. Wie gefährlich die Situation war, zeigen die Spuren auf seinem Surfbrett. Schockmoment an der kalifornischen Küste: Ein weißer Hai rammt das Board eines Surfers und schleudert ihn in die Luft. Der 21-Jährige entgeht nur knapp einer Verletzung, berichtet der "Miami Herald".
Jack Canigiula paddelte demnach an einem abgelegenen Strand in Santa Barbara County auf seinem Surfbrett, als er nach unten blickte und einen großen Schatten entdeckte.
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