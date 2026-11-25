Neue Autos, neue Regeln, neue Voraussetzungen: Kalle Rovanperä glaubt, dass 2027 in der WRC alle Fahrer bei null anfangen müssen

Neue Autos, neue Regeln, neue Voraussetzungen: Kalle Rovanperä glaubt, dass 2027 in der WRC alle Fahrer bei null anfangen müssen - Kalle Rovanperä erwartet, dass die neuen technischen Regeln in der Rallye-Weltmeisterschaft ab 2027 für einen Neustart sorgen werden.

Mit den komplett neuen Rally1-Autos müsse sich jeder Fahrer erst einmal zurechtfinden:"Jeder fängt bei null an", ist der zweimalige Weltmeister überzeugt. Seine Rückkehr bedeutet allerdings nicht nur ein Comeback im Rallyesport, sondern auch die Rückkehr in den Motorsport insgesamt. Der 26-Jährige hatte nach gesundheitlichen Problemen sBei seiner Rückkehr erwarten Rovanperä allerdings völlig andere Fahrzeuge als jene, mit denen er 2022 und 2023 seine beiden WM-Titel gewonnen hatte. Die Leistungwird künftig auf 300 PS begrenzt sein und einer Kostenobergrenze unterliegen.

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Damit werden sie langsamer als ihre Vorgängergeneration sein, aber etwas mehr Leistung bieten als die aktuellen Rally2-Fahrzeuge. Zwar hat Rovanperä im Laufe seiner Karriere bereits Erfahrungen mit Rally2-Autos gesammelt und damit Erfolge gefeiert. Die umfangreichen technischen Regeländerungen für 2027 stellen ihn dennoch vor eine große Herausforderung.

"Es ist ein großer Unterschied, für alle gelten neue Regeln. Jeder fängt bei null an. Wenn sich das Reglement so stark verändert, glaube ich, dass niemand weiß, wie sich das entwickeln wird", sagt Rovanperä.

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"Manchen Fahrern und manchen Fahrstilen wird das entgegenkommen, anderen nicht. Ich weiß nicht, wo wir stehen werden. Ich habe keine Ahnung. Das werden wir ziemlich bald sehen.

Es wird interessant. Ich mag neue Herausforderungen grundsätzlich immer.

"Mit den ersten Eindrücken des neuen Toyota zeigt sich der Finne bislang zufrieden. Dabei möchte er bewusst unvoreingenommen an die Entwicklung herangehen und das neue Fahrzeug nicht ständig mit seinem Vorgänger vergleichen.

"Das Gefühl im neuen Auto war bisher ganz okay. Ich versuche, mit einem frischen Kopf ins Auto und in die Testfahrten zu gehen. Ich muss es nicht mit dem bisherigen Auto oder irgendetwas anderem vergleichen", sagt er.

"Ich bin das bisherige Auto nicht mehr gefahren. Deshalb versuche ich einfach, bei null anzufangen, dieses Auto besser zu machen und mir keine Gedanken darüber zu machen, was vorher war. Denn daran lässt sich ohnehin nichts mehr ändern.

"Allerdings wird Rovanperä vor dem Saisonstart nur begrenzt Gelegenheit haben, sich mit dem neuen Toyota vertraut zu machen. Das Testprogramm beginnt für ihn vergleichsweise spät. Sorgen bereitet ihm das jedoch nicht.

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"Natürlich steigen wir erst ziemlich spät in diesem Jahr in die Testfahrten ein und werden deshalb nicht viele Tests im Auto absolvieren können. Aber das ist in Ordnung. Ich denke, alle anderen befinden sich in einer ähnlichen Situation.

"Mit Ott Tänak bekommt Rovanperä bei Toyota einen neuen Teamkollegen, der bereits als einer der frühen Favoriten auf den WM-Titel 2027 gehandelt wird. Der japanische Hersteller hatte den Weltmeister von 2019 in diesem Jahr als Entwicklungsfahrer für das neue Rally1-Auto verpflichtet. Für die kommende Saison erhielt der Este anschließend ein Cockpit als Stammfahrer.

"Natürlich hat Ott das ganze Jahr über getestet. Er dürfte wirklich stark sein", erwartet Rovanperä. Auf die Frage, ob er sich bei der Umstellung auf das neue Auto Rat bei Tänak holen werde, antwortet er:"Ich hoffe, dass wir das nicht allzu sehr nötig haben werden.

" "In meiner Rallye-Karriere war ich noch nie in einer Situation, in der ich jemanden um etwas gefragt habe. Das entspricht nicht meinem Stil. Wir versuchen, alles so herauszufinden, wie wir es bisher auch gemacht haben.

" "Natürlich sage ich damit nicht, dass wir nicht als Team zusammenarbeiten. Das ist bei Toyota immer der Fall. Wir arbeiten als Team zusammen, und deshalb sind wir seit Jahren das stärkste Team. "