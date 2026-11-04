Kalo Gold plant Bohrungen auf Wainikoro für Januar 2027

Kalo Gold startet im Januar 2027 die Exploration auf Wainikoro. Mit rund 5 Mio. CAD Kassenbestand und einem 4,3 km langen Korridor beginnt die nächste Phase.

Das kanadische Explorationsunternehmen Kalo Gold hat den Startschuss für die operative Fortsetzung seiner Arbeiten am Vatu Aurum -Projekt in Fidschi gegeben. Die Bohrkampagne im Zielgebiet Wainikoro ist für den Januar 2027 terminiert. Dieser Schritt markiert das Ende einer systematischen Pause, die im Jahr 2026 erfolgte, und leitet die entscheidende Phase der Tiefenerkundung ein.

Strategische Pause und neue Datenbasis

Zwischen Juli und Oktober 2026 führte Kalo Gold umfassende aeromagnetische Vermessungen durch. Dabei wurden insgesamt 6.212 Linienkilometer abgedeckt. Parallel dazu kamen LiDAR-Scans und Methoden der Tiefengeophysik zum Einsatz. Diese intensiven Messkampagnen dienten der Auswertung und dem Aufbau eines aktualisierten Strukturmodells des Geländes.

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Die Ergebnisse dieser Arbeit belegen, dass die einzelnen Goldvorkommen auf der Liegenschaft Teil eines großräumigen vulkanisch-hydrothermalen Systems sind. Dieses System weist mehrere Phasen auf. Mineralisierende Fluide steigen dabei bevorzugt an markanten tektonischen Störungskreuzungen auf. Das Unternehmen kontrolliert vollständig eine Fläche von 367 Quadratkilometern.

Geophysikalischer Korridor bei Wainikoro

Im Zentrum der anstehenden Aktivitäten steht das Gebiet Wainikoro. Hier wurde ein geophysikalischer Korridor mit einer Länge von 4,3 Kilometern identifiziert. In diesem Streifen traten bereits hochgradige Goldfunde an der Oberfläche zutage. Der Nachweis dieser Mineralisierung in größeren Tiefen steht nun aus.

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Besonders verdichten sich die Hinweise auf ein ausgedehntes Adersystem in Wainikoro. Das Zielgebiet liegt rund fünf Kilometer entfernt vom Bereich Aurum Prime. Die bisherigen Oberflächenfunde deuten darauf hin, dass es sich um signifikante Strukturen handelt, die weiter verfolgt werden müssen.

Tiefengeophysik und Infrastrukturmaßnahmen

Neben den Luftmessungen führte Kalo Gold zwischen Juli und Oktober drei bodengestützte Programme durch. Dazu gehörten induzierte Polarisation (IP), Gravimetrie und CSAMT-Messungen. Diese Verfahren dienen der strukturellen Untersuchung in größeren Tiefen. Die Messdaten zeigen, dass auffällige Goldkonzentrationen bevorzugt an den Übergängen zwischen Zonen hohen und niedrigen elektrischen Widerstands auftreten.

Zusätzlich zur Geophysik arbeitet das Team an der logistischen Erschließung. Bis November und Anfang Dezember sollen Schürfgräben und Gesteinsanalysen die neuen Daten untermauern. Parallel dazu baut das Unternehmen eine Trasse von 1,6 Kilometern Länge auf. Diese Straße umfasst drei Durchlässe, um auch während der tropischen Regenzeit wetterunabhängig bohren zu können.

Finanzielle Ausstattung für die Exploration

Kalo Gold agiert bei diesem Schritt mit soliden finanziellen Reserven. Im Januar erfolgte eine Kapitalaufnahme über 12,45 Millionen CAD. Zum Ende des August wies das Unternehmen ungeprüfte Barmittel von mehr als 7 Millionen CAD aus. Diese Liquiditätssituation ermöglicht einen planvollen Ablauf der weiteren Arbeiten.

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Auch nach Abschluss aller Vorbereitungs- und Infrastrukturmaßnahmen zum Jahresende rechnet das Management mit einem verbleibenden Kassenbestand von rund 5 Millionen CAD. Diese Summe bildet die Basis für die Bohrarbeiten im Januar 2027. Die finanzielle Stärke erlaubt es, die Kampagne ohne Unterbrechungen durchzuführen.

Weitere Projektziele und Ausblick

Neben Wainikoro bleiben weitere Bereiche fest in der Pipeline. Das System Aurum Prime wurde durch ein Herbst-Gravimetrieprogramm nachgeschärft. Auch das Areal Coqeloa bleibt ein fester Bestandteil der Erkundungsstrategie. Diese Gebiete bilden zusammen mit Wainikoro die Säulen des Projekts.

Das anstehende Bohrprogramm soll entscheiden, ob sich die hochgradigen Oberflächenstrukturen auf Wainikoro in ein wirtschaftliches Gesamtsystem überführen lassen. Ein positiver Ausgang würde die Bedeutung des Standorts im pazifischen Feuergürtel unterstreichen. Die Ergebnisse werden maßgeblich die zukünftige Bewertung des Vatu Aurum-Projekts beeinflussen.