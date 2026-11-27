Frost, Neuschnee, rutschige Straßen: Der Wintereinbruch sorgte teils für Chaos auf den Straßen. Nun soll es kalt bleiben, aber kaum noch Flocken geben. Und: Wer hoch hinaus geht, sieht die Sonne.

Frost, Neuschnee, rutschige Straßen: Der Wintereinbruch sorgte teils für Chaos auf den Straßen. Nun soll es kalt bleiben, aber kaum noch Flocken geben. Und: Wer hoch hinaus geht, sieht die Sonne.

München - Nach dem Wintereinbruch im Süden Bayerns bleibt es auch am Freitag frostig kalt - aber nur stellenweise sind noch einmal ein paar Schneeflocken dabei. Die Straßen können deshalb teils wieder rutschig sein. Im Süden soll es bei Hochnebel den ganzen Tag über grau und trüb bleiben - mit einer Ausnahme: In hohen Lagen der Alpen scheint laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes die Sonne. Verbreitet herrscht leichter Dauerfrost bei Höchstwerten um den Gefrierpunkt.

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Auch in Nordbayern bleibt es laut DWD überwiegend bedeckt. Nur am Spessart und in der unterfränkischen Rhein-Main-Region sind kurzzeitige Auflockerungen möglich. Die Temperaturen sollen bei -3 bis 1 Grad liegen. Am Donnerstag hatte ein Wintereinbruch im Süden Bayerns und in Österreich zu Glätte, Unfällen und einer zeitweisen Autobahnsperrung geführt.