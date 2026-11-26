Die beste Jeans für den Winter habe ich bei bonprix gefunden. Sie ist warm gefüttert und sieht dabei wie eine klassische Denim-Hose aus.

Die beste Jeans für den Winter habe ich bei bonprix gefunden. Sie ist warm gefüttert und sieht dabei wie eine klassische Denim-Hose aus. Auch wenn es draußen richtig kalt wird, möchte ich nicht auf Jeans verzichten.

Schließlich lassen sich die Hosen unkompliziert kombinieren und passen zu jedem Pullover oder Cardigan. Klassischer Denim hat allerdings einen entscheidenden Nachteil: Wirklich warm hält er bei niedrigen Temperaturen nicht. Deshalb habe ich in den vergangenen Wintern gerne eine warme Strumpfhose oder Strümpfe daruntergezogen. In der Theorie klingt das nach einer einfachen Lösung.

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Im Alltag können die zusätzlichen Schichten allerdings ziemlich nerven. Die Strumpfhose reibt unter dem Jeansstoff, der Bund drückt irgendwann und bei jedem Toilettengang muss ich gleich mehrere Lagen aus- und wiederThermo-Jeans Das Besondere: Die Hose besitzt ein weiches, wärmendes Futter. Dadurch bringt sie ihre zusätzliche Wärmeschicht direkt mit und ich kann mir an kalten Tagen die Strumpfhose darunter sparen. Nichts reibt und ich muss nicht mehrere enge Lagen übereinanderziehen.