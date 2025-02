Kälte und dann der Frühling: Wettervorhersage für Deutschland

Nach eisigen Nächten mit Temperaturen bis minus 15 Grad steht Deutschland vor einer merklichen Erwärmung. Meteorologen erwarten bis Freitag in Teilen Deutschlands Höchstwerte von plus 15 Grad.

Niedrige Temperaturen, in einigen Nächten sogar minus 15 Grad: Es bleibt in den nächsten Tagen winterlich. Zum Ende der kommenden Woche erwartet der Deutsche Wetter dienst (DWD) dann allerdings einen Temperaturanstieg - mit mancherorts vor frühling shaften Höchstwerten um die plus 15 Grad.

Wie es am Sonntag und in den nächsten Tagen aussieht Am Sonntag ist schon bei einem Spaziergang dicke Winterkleidung Pflicht: Im Osten und Süden gibt es laut dem Wetterdienst gebietsweise leichten Dauerfrost, sonst liegen die Temperaturen bei 0 bis plus 5 Grad. In der Nacht zu Montag wird es dem DWD-Meteorologen Nico Bauer zufolge dann verbreitet frostig - und mancherorts bitterkalt. In verschneiten Orten im Osten können die Tiefstwerte in der Früh örtlich bei minus 15 Grad liegen. Im Tagesverlauf rechnet der DWD mit viel Sonne. Dabei bleibt es am Montag kalt mit Höchstwerten um den Gefrierpunkt im Osten und Norden und maximal plus 5 Grad im Rest des Landes. Auch in der Nacht zu Dienstag werden Tiefstwerte bis minus 8 Grad im Westen beziehungsweise bis minus 15 Grad im Osten erwartet. Tagsüber soll es auch dann mancherorts sonnig werden bei Höchstwerten bis plus 7 Grad. Meteorologe: Temperaturen kommen 'wieder aus dem Eiskeller' 'In der zweiten Wochenhälfte setzt sich von Südwesten voraussichtlich eine markante Milderung durch', sagt Meteorologe Bauer. Bis Freitag können die Höchstwerte im Westen örtlich auf plus 15 Grad steigen. 'In der Osthälfte wird es voraussichtlich vorerst nicht ganz so mild, aber auch dort kommen die Temperaturen wieder aus dem Eiskeller!' Wetter in Nürnberg: Erst eisig, dann frühlingshaft Auch für Nürnberg bestätigt das Wetterportal 'Wetterochs' diese Entwicklung. In den kommenden Nächten bleibt es klirrend kalt, mit Tiefstwerten teils unter minus 10 Grad. Besonders in klaren Nächten kühlt es stark ab. Tagsüber steigen die Temperaturen nur langsam an, erreichen aber bis Mitte der Woche immerhin bis zu plus 5 Grad. Zum Wochenende hin könnte das Thermometer dann sogar zweistellige Werte anzeigen. Laut Wetterochs sind in Nürnberg am Wahlwochenende Höchstwerte von mindestens 10 Grad möglich. Danach wird es laut wetter.com sogar noch wärmer: Ganze 15 Grad am Mittwoch nach dem Wahlsonntag – da kommen schon fast Frühlingsgefühle auf





nordbayern / 🏆 33. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Wettervorhersage Deutschland Kältewelle Temperaturanstieg Frühling

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Wetter: Eisig kalte Nächte mit teils minus 15 Grad erwartetOffenbach - Niedrige Temperaturen, in einigen Nächten sogar minus 15 Grad: Es bleibt in den nächsten Tagen winterlich. Zum Ende der kommenden Woche

Weiterlesen »

Wieder Kälte und Schnee im Blick: Frühling verspätet sichNach einer kurzen Phase von Frühlingstagen wird es in Deutschland wieder richtig ungemütlich. Meteorologen erwarten in den kommenden Tagen regnerisches, nasskaltes Wetter und auch Schnee ist in einigen Regionen zu erwarten. Die mildesten Temperaturen werden im Südwesten erwartet.

Weiterlesen »

Wettervorhersage: Auf knackige Kälte folgt ein Hauch von FrühlingMagdeburg (sa) - Nach einem arktischen Wochenende mit schweren Nachtfrösten und Tagestemperaturen kaum über dem Gefrierpunkt kündigt sich zum Ende der

Weiterlesen »

Frühling naht: Kraniche kehren nach Deutschland zurückDie ersten Kraniche und Störche sind aus ihren Überwinterungsgebieten zurückgekehrt, ein Zeichen dafür, dass der Frühling in Deutschland näher rückt.

Weiterlesen »

Deutschland in der Wirtschaftskrise: Kann die neue Regierung einen Frühling herbeiführen?Deutschland steht vor einer schweren Wirtschaftskrise mit zwei Jahren Rezession hinter sich. Die neue Regierung sieht sich vor großer Herausforderung, das Wachstum anzukurbeln. Fachleute prophezeien ein düsteres Wirtschaftsjahrzehnt und befürchten steigende Insolvenzen und Jobverluste. Hohe Preise und Inflation belasten die Bürger, insbesondere Geringverdiener. Die politischen Parteien entwickeln verschiedene Maßnahmen, um die Wirtschaft zu beflügeln, z.B. Investitionen in Infrastruktur, Reduzierung der Bürokratie und Förderung von Innovationen.

Weiterlesen »

Wetter in Deutschland: Nebel, Kälte, Regen – warm anziehen ist angesagtDie wichtigsten News des Tages kurz und knapp auf einen Blick.

Weiterlesen »