Kältebilder: Ein Trick für die Wahrnehmung bei Hitze

Warum funktionieren Kältebilder bei Hitze so gut und wie können sie helfen, sich abzukühlen?

Wenn draußen die Luft heiß ist, kann ein Blick aufs Handy helfen, sich abzukühlen. Kältebilder wie Gletscher, Eiswürfel oder tiefblaues Wasser können sich erstaunlich frisch anfühlen.

Aber warum funktionieren diese Fotos und Videos bei Hitze so gut? Unser Gehirn verarbeitet Sinneseindrücke nicht getrennt wie in Schubladen. Was wir sehen, kann beeinflussen, was wir fühlen. Dieses Prinzip wird oft mit 'Embodiment' erklärt: Der Körper und frühere Erfahrungen prägen, wie wir Reize bewerten.

Sehen wir Schnee, Eis, klare Gebirgsseen oder frostige Farben, ruft das Gehirn gespeicherte Kälte-Erfahrungen ab. Die Augen liefern also nicht nur ein Bild, sondern auch eine Erwartung: Das sieht kalt aus - also fühlt es sich gedanklich kühler an. Wichtig: Das ersetzt keine echte Abkühlung. Die Körpertemperatur sinkt dadurch nicht zuverlässig.

Aber die gefühlte Temperatur kann runtergehen - aber nicht genug, um Hitzeschutz zu ersetzen. Wärme kann für einen Moment weniger störend wirken. Wahrgenommene Temperaturverschiebungen liegen ungefähr im Bereich von −0,5 °C bis +0,5 °C





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