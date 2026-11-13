Kälteeinbruch in Deutschland: Minusgrade und Schnee ab Freitag

Polarer Kälteeinbruch sorgt für Temperaturen unter null Grad und Schnee in den Bergen. Autofahrer sollten am Freitag und Samstag mit Glatteis und glatten Straßen rechnen.

Deutschland erlebt ab Freitag einen drastischen Temperatursturz, ausgelöst durch herannahende polare Meeresluft. Diese Luftmasse sorgt für einen deutlichen Kälteschock, der die Temperaturen schnell in den Minusbereich drückt und das Wochenende windig sowie ungemütlich gestalten wird. Besonders in den Nächten zum Samstag und Sonntag sinken die Werte stark ab, was lokal zu empfindlichem Frost führt und die Straßenbedingungen verschlechtert.

Durchbruch der Polarluft senkt Temperaturen drastisch

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt an, dass sich das Wetter in den kommenden Tagen stark abkühlt. Tagsüber liegen die Temperaturen meist nur zwischen 4 und 9 Grad. Dieser Wert wird durch einen frischen, böigen Westwind noch kälter empfunden als er gemessen wird. An der Nordsee weht der Wind anfangs auch stürmisch, was die gefühlte Temperatur weiter senkt. Die polare Meeresluft sorgt somit für eine spürbare Abkühlung, die jedoch nur von kurzer Dauer sein wird.

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Nacht für Nacht wird es deutlich kälter. Bei klarem Himmel sinken die Temperaturen abseits der Küsten verbreitet auf 0 bis minus 5 Grad. Besonders die Nacht zum Sonntag gilt als eine der kältesten Nächte seit Wochen. In Talsenken und am Alpenrand können die Werte laut dem amerikanischen GFS-Wettermodell noch weiter fallen. Autofahrer müssen daher mit vereisten Straßen und Brücken rechnen, da überfrierende Nässe die Sicherheit gefährdet.

Schneefall in höheren Lagen durch Marcel Schmid bestätigt

Marcel Schmid vom Deutschen Wetterdienst (DWD) bestätigt, dass es im Flachland nicht schneien wird. In höheren Lagen ist jedoch mit einer weißen Schicht zu rechnen. Die Schneefallgrenze sinkt an den Alpen deutlich ab. Schmid erklärt, dass es möglicherweise zu Schneefällen in einer Höhe von 700 bis 900 Metern kommt. Dort fallen dann ein bis fünf Zentimeter Schnee.

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Noch höher gelegen, also oberhalb von 1000 Metern, sind sogar bis zu zehn Zentimeter Schnee möglich. Die höheren Mittelgebirge können somit ebenfalls weiß werden. Der DWD warnt davor, diese Vorhersagen als allgemeine Schneebedeckung zu interpretieren. Die Niederschläge konzentrieren sich auf die Bergregionen und die höher gelegenen Teile der Landschaft. Das Flachland bleibt weiterhin frei von Schneedecken, obwohl die Kälte auch dort deutlich spürbar ist.

Aktuelle Warnungen und Wetterprognosen für Autofahrer

Für Autofahrer bedeutet dieser Wetterumschwung besondere Vorsicht. Brücken und Nebenstraßen frieren besonders schnell ein, da sie keiner Bodenwärme mehr ausgesetzt sind. Die Gefahr von Glatteis ist in den frühen Morgenstunden am höchsten. Fahrer sollten ausreichend Zeit zum Eiskratzen an ihren Fahrzeugen einplanen, um die Sichtfreiheit wiederherzustellen. Die kombinierte Wirkung von Kälte, Wind und potenziellem Eis erfordert eine angepasste Fahrweise und mehr Abstand zu anderen Verkehrsteilnehmern.

Die Kälte wird voraussichtlich nur bis zum Sonntagabend anhalten. Nach dem kurzen Kälteeinbruch sollen die Temperaturen wieder ansteigen. Laut Prognosen von "Kachelmannwetter", einem bekannten YouTube-Kanal, wird das Wetter in der folgenden Woche unbeständig bleiben. In der neuen Woche sollen die Nächte meist frostfrei werden, was auf eine mildere Luftmasse hindeutet. Der aktuelle Kälteschub ist somit nur ein kurzer Einschub in die Wetterentwicklung.

Wetterentwicklung und Aussichten für die kommende Woche

Die aktuelle Lage zeigt, wie schnell sich das Wetter durch polare Luftmassen ändern kann. Der DWD und andere Wetterdienste warnen vor den kurzfristigen Auswirkungen auf den Straßenverkehr und den Alltag. Während die Temperaturen tagsüber relativ moderat bleiben, ist die nächtliche Abkühlung drastisch. Die Kombination aus klarem Himmel und Bodenabstrahlung führt zu den niedrigen Minustemperaturen. Diese Bedingungen halten sich bis zum Wochenende und bilden den Abschluss der aktuellen Kältephase.

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Experten weisen darauf hin, dass sich die Wetterlage bereits bald wieder stabilisieren wird. Die prognostizierten höheren Temperaturen für den Montag deuten auf ein Ende der frostigen Phase hin. Verbraucher und Pendler sollten die kommenden Tage jedoch noch als kritisch einstufen. Die Warnungen vor glatten Straßen und starkem Wind gelten weiterhin. Eine genaue Beobachtung der lokalen Wetterwarnungen ist ratsam, da sich die Bedingungen regional unterscheiden können. Die polare Meeresluft hat ihre Wirkung bereits entfaltet und wird die nächsten Tage das Wettergeschehen dominieren.