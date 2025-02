Kälteeinbruch mit sonnigen Abschnitten

Ein kalter Luftstrom aus Norden sorgt für kühlere Temperaturen, insbesondere in den Nächten. Der Hochdruck sorgt für trockene Luft und mehr Sonnenschein ab Sonntag. Localized Niederschläge und Gewitter sind möglich.

Mit dem Zustrom kalter Luft aus dem Norden geht die Temperatur vor allem in den Nächten deutlich zurück, sagt Meteorologin Jacqueline Kernn vom Deutschen Wetter dienst (DWD) in Offenbach. Der Hochdruck einfluss hält voraussichtlich bis weit in die kommende Woche an. Durch den Zustrom trockener Luft kann sich die Sonne ab Sonntag besser durchsetzen, sagt DWD-Expertin Kernn. Dabei können Daten in Drittländer wie die USA übermittelt werden (Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO).

Im Südwesten gibt es laut den Prognosen im Tagesverlauf auch länger sonnige Abschnitte. Die Temperaturen erreichen minus 2 bis plus 5 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost bis Nord. In der Nacht zu Samstag ist es im Westen und Südwesten gering bewölkt oder wolkig, sonst vielfach auch stark bewölkt. An den Alpen sowie im Ostseeumfeld fällt etwas Schnee.Samstag wird es wechselnd bewölkt, im Südwesten und Westen zeigt sich auch mal die Sonne. Allenfalls im Osten werden vereinzelt Schneeschauer erwartet, sonst bleibt es meist trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen minus 3 Grad im Erzgebirge und plus 6 Grad am Niederrhein. In der Nacht zu Sonntag ist es teils wolkig, teils gering bewölkt oder klar. An der Ostsee gibt es Schneeschauer und Glättegefahr, sonst bleibt es überwiegend trocken.Am Sonntag erwarten die Meteorologen dann heiteres bis wolkiges Wetter. Im östlichen Mittelgebirgsraum kann es auch stark bewölkt sein, bleibt aber weitgehend niederschlagsfrei





