Kältefront bringt Frost und Schnee nach Bayern

Eine neue Kältefront sorgt in Bayern für eisig kalte Temperaturen und Schneefall. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Frost und Glätte. Autofahrer und Fußgänger sollten sich auf rutschige Straßen einstellen.

Eine neue Kältefront lässt Bayern bibbern, bringt an einigen Orten aber auch Schnee . Die Wetterwarnung en kündigen extrem frostige Bedingungen an.Das Winterwetter hat Bayern im Februar 2025 erreicht. Die Tage werden zwar langsam wieder länger, doch wer auf den Frühling hofft, muss sich noch gedulden. In Deutschland – und besonders in Bayern – kündigen sich erstmal keine milden Temperaturen an, sondern es bleibt bei einem regelrechten Wintereinbruch.

Nachdem vielerorts bereits am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag Schnee gefallen und liegengeblieben war, müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer auch weiterhin auf rutschige Straßen einstellen. Auch Fußgänger tun gut daran, die dicken Winterjacken nicht zu früh in den Schrank zu räumen. Der Deutsche Wetterdienst teilt mit, dass skandinavische Kaltluft Deutschland geflutet hat.Bereits seit Mittwoch zieht der Winter in Deutschland wieder an: Niedersachsen meldete als erstes Schneefälle, am Tag darauf war es dann an vielen anderen Orten in der Republik so weit. Am Donnerstag und Freitag wurde es zunehmend winterlich: Während der Westen Deutschlands etwas länger „verschont“ blieb, breitete sich in Nordbayern Schneefall aus. Die Temperaturen zeigten sich von ihrer frostigen Seite und fielen deutlich in den Minusbereich. Später folgte etwa auch in Schwaben und Oberbayern Schneefall. Dieser soll sich am Freitag immer mehr Richtung..





Kältefront Bayern Schnee Frost Glätte Wetterwarnung

