Kaltes Wetter und Schnee in Berlin und Brandenburg

Berlin und Brandenburg müssen sich auf weitere kalte Tage mit Schneefall einstellen. Der DWD warnt vor Glätte und rät Autofahrern zur Vorsicht.

Berlin und Brandenburg werden auch weiterhin von kaltem Wetter geprägt sein, und abends ist sogar mit etwas Schnee zu rechnen. Laut Deutscher Wetter dienst ( DWD ) ziehen nach einem zunächst sonnigen Tagesstart im Verlauf des Tages zunehmend Wolken auf. Die Temperaturen liegen zwischen maximal null und vier Grad und fallen in der Nacht zum Donnerstag auf bis zu minus drei Grad.

Vom Südwesten her kann es dann ab abends Schnee geben, im Süden Brandenburgs kann es auch Schneeregen und Regen geben, der gefrieren kann. Insbesondere Autofahrer sollten sich deshalb auf Glätte einstellen. Am Donnerstag erwartet der DWD auch im Norden Brandenburgs Schnee, im Süden hingegen zeitweise eher Schneeregen oder Regen. Die Temperaturen verhalten sich ähnlich wie am Tag zuvor und steigen tagsüber auf maximal vier Grad. In der Nacht sinken sie auf bis zu minus drei Grad. Der DWD sieht für heute heiter bis wolkig, vor allem vom Fläming bis in den Süden Brandenburgs sowie in der Uckermark zeitweise auch stark bewölkt. Meist trocken. Am Abend Bewölkungszunahme und vom Fläming bis zur Elster örtlich Schneefall. Zunächst frostig, Höchstwerte zwischen 0 Grad in der Uckermark, bis 1 Grad in Berlin und 3 Grad in der Niederlausitz. Schwacher bis mäßiger Wind aus Ost. In der Nacht zum Donnerstag stark bewölkt bis bedeckt. Gebietsweise Schneefall mit Glätte und Ausbildung einer Neuschneedecke. Tiefsttemperatur 0 bis -4 Grad. Schwacher nordöstlicher Wind. Am Donnerstag meist bedeckt. Zeit- und gebietsweise Schneefall, Glättegefahr durch Schneematsch oder eine Neuschneedecke. Vor allem in der Südhälfte Brandenburgs im Tagesverlauf teils in Schneeregen oder Regen übergehende Niederschläge. Länger frostig, Höchsttemperatur zwischen -1 Grad im Norden, um +1 Grad in Berlin und +3 Grad im Süden. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nord bis Ost, später teils Nordwest bis West. In der Nacht zum Freitag stark bewölkt bis bedeckt, weiterhin gebietsweise Schneefall mit Glättegefahr. Bis zum Morgen allmählich abschwächend. Abkühlung auf 0 bis -3 Grad. Schwacher Wind aus West bis Nord





